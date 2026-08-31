Juventus, Yildiz operato con successo il numero 10 turco: tre mesi di stop. Aggiornamenti anche su Ekhator

La Juventus deve fare nuovamente i conti con gli infortuni. Nella giornata di oggi, 31 agosto, Kenan Yildiz — attaccante turco‑tedesco classe 2005, uno dei talenti più luminosi del progetto bianconero — si è sottoposto all’intervento chirurgico al piede che lo terrà lontano dai campi per circa tre mesi.

L’operazione, eseguita da un’équipe specializzata, è perfettamente riuscita e rappresenta il primo passo verso il recupero completo del giovane attaccante, che nelle ultime stagioni si era ritagliato un ruolo sempre più importante nella rosa guidata da Luciano Spalletti.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

COMUNICATO – “Nel pomeriggio Yildiz è stato sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro . L’intervento, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi, è perfettamente riuscito e già da domani il calciatore inizierà il programma riabilitativo.

Inoltre a seguito del problema muscolare alla coscia destra accusato durante l’allenamento di ieri, questa mattina Ekhator è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo semitendinoso. Tra 2 settimane sarà sottoposto ad ulteriori esami per definire con esattezza i tempi di recupero“.

Emergenza infortuni: Spalletti costretto a rivedere le rotazioni

Con Yildiz fuori tre mesi ed Ekhator ai box, Spalletti dovrà riorganizzare le rotazioni offensive e di centrocampo. L’allenatore bianconero, noto per la gestione meticolosa dei giovani e per la capacità di adattare il sistema di gioco alle emergenze, dovrà ora fare affidamento su alternative interne e sulle ultime mosse di mercato.

La Juventus, già attiva nelle ultime ore, potrebbe accelerare alcune operazioni per garantire profondità alla rosa in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions League.