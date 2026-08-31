Juventus, Jonathan David verso l’Atletico Madrid: operazione in prestito con riscatto. Woltemade il nome forte per sostituirlo

La Juventus è pronta a una svolta importante nel proprio reparto offensivo. Nelle ultime ore di mercato secondo Di Marzio, i contatti tra il club bianconero e l’Atletico Madrid hanno registrato una decisa accelerazione per il trasferimento di Jonathan David, attaccante canadese classe 2000, noto per la sua rapidità, la capacità di muoversi tra le linee e l’efficacia negli ultimi metri.

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David vicino all’Atletico: formula e dettagli dell’operazione

La trattativa tra Juventus e Atletico è stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permette agli spagnoli di valutare il giocatore nel corso della stagione e ai bianconeri di mantenere un margine di controllo sul futuro dell’attaccante.

Le parti stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che l’affare sia ormai in discesa: il canadese è sempre più vicino alla Liga e al progetto tecnico di Diego Simeone, allenatore che predilige attaccanti dinamici e capaci di attaccare la profondità.

La Juventus accelera per il sostituto: Woltemade il profilo scelto

Con David ormai prossimo all’uscita, la Juventus ha già individuato il sostituto ideale: Nick Woltemade del Newcastle. Attaccante tedesco classe 2002, fisico imponente, buona tecnica e capacità di giocare sia da punta centrale sia da riferimento avanzato, Woltemade è considerato un profilo perfetto per completare il reparto offensivo di Spalletti.

I bianconeri stanno spingendo con forza per chiudere l’operazione, e nelle ultime ore hanno registrato segnali positivi: il Newcastle è disposto a trattare sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro, condizione che la Juventus sta valutando con attenzione.

Ore decisive: doppia operazione in vista

La Juventus si muove su un doppio binario:

David verso l’Atletico Madrid , con la trattativa ai dettagli;

, con la trattativa ai dettagli; Woltemade in arrivo, con i bianconeri pronti a soddisfare le richieste del Newcastle.

Se entrambe le operazioni dovessero andare in porto, la Juventus ridisegnerebbe il proprio attacco con un’uscita pesante e un innesto giovane e di prospettiva.