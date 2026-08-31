Il caso Ahanor: il Crystal Palace lo prende dall’Atalanta per evitare il doppio prestito del Chelsea

L’operazione che porterà Honest Ahanor al Crystal Palace nasconde un dettaglio regolamentare tutt’altro che secondario. L’attaccante classe 2008, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama europeo, si trasferirà in Premier League in prestito dall’Atalanta e non dal Chelsea, il club che lo ha acquistato per 48 milioni di euro e che lo accoglierà solo a partire dalla stagione 2027/28.

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La scelta non è casuale. La Premier League impone un limite preciso: una squadra non può prestare più di due giocatori allo stesso club nella stessa stagione.

Il Chelsea, guidato da Xabi Alonso, ha già ceduto in prestito Alex Disasi, difensore francese classe 1998, proprio al Crystal Palace. Di conseguenza, i Blues non avrebbero potuto inviare anche Ahanor allo stesso club.

Per aggirare il vincolo, è stata costruita una soluzione alternativa:

il Chelsea annuncerà solo un preaccordo per l’arrivo di Ahanor nella stagione 2027/28;

per l’arrivo di Ahanor nella stagione 2027/28; nel frattempo, sarà l’Atalanta a girare il giocatore in prestito al Crystal Palace per l’annata in corso.

Una strategia perfettamente legale che permette al Palace di ottenere subito il giovane talento, al Chelsea di rispettare i regolamenti e all’Atalanta di inserirsi come club “ponte” nell’operazione.

Un talento da seguire: perché il Palace ha insistito

Ahanor, attaccante moderno capace di giocare sia da esterno sia da seconda punta, è reduce da una crescita esponenziale nelle giovanili dell’Atalanta. Il Crystal Palace lo considera un investimento strategico per il futuro, da inserire gradualmente nel progetto tecnico.

Il prestito annuale permetterà al classe 2008 di misurarsi con un campionato fisico e competitivo come la Premier League, senza pressioni immediate ma con la possibilità di crescere in un contesto ideale per i giovani.

Una soluzione creativa che fa scuola

L’operazione rappresenta un esempio di come i club europei stiano imparando a muoversi tra regolamenti sempre più rigidi, costruendo strutture multilivello per chiudere affari complessi.

Il Chelsea, l’Atalanta e il Crystal Palace hanno trovato un equilibrio che soddisfa tutte le parti, permettendo ad Ahanor di iniziare la sua avventura inglese già da questa stagione.