Calciomercato Venezia, novità per le corsie esterne: arriva Pasquale Mazzocchi dal Napoli! Formula e dettagli dell’operazione

Calciomercato Venezia, preso Pasquale Mazzocchi dal Napoli! Tutti dettagli dell’affare per l’esterno

Il calciomercato del Venezia registra un innesto di grande valore ed esperienza per rinforzare la propria corsia difensiva. La società arancioneroverde ha infatti definito in ogni dettaglio l’arrivo di Pasquale Mazzocchi dal Napoli secondo Sky, assicurandosi un profilo collaudato per il massimo campionato. Dopo i progressi decisivi registrati nelle ultime ore di negoziazione tra i due club, la dirigenza lagunare ha trovato la fumata bianca con la società partenopea, programmando lo svolgimento dei consueti test medici di rito per la giornata di oggi, lunedì 31 agosto, a cui farà seguito la firma formale sul contratto.

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Le cifre ed i dettagli della formula con il Napoli

L’operazione condotta tra il Venezia ed il Napoli si è conclusa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. La clausola per l’acquisto a titolo definitivo diventerà vincolante al raggiungimento del primario traguardo stagionale fissato dal club: la salvezza della squadra guidata in panchina da Giovanni Stroppa. Per i vertici arancioneroverdi si tratta di una mossa strategica di primissimo ordine, capace di coniugare l’esigenza di alzare il livello tecnico ed d’esperienza della rosa con una sostenibilità finanziaria strettamente legata al mantenimento della categoria.

Le caratteristiche di Pasquale Mazzocchi per il sistema di Stroppa

Dal punto di vista tattico, l’innesto di Mazzocchi garantisce a mister Stroppa una risorsa caratterizzata da elevata flessibilità e notevole intensità atletica. Il terzino campano fa della propulsione sulla fascia, del dinamismo e dello spirito di sacrificio le sue qualità primarie, dimostrandosi perfettamente in grado di disimpegnarsi sia come terzino difensivo in una linea a quattro sia come esterno a tutta fascia in uno scacchiere a cinque. La profonda conoscenza della Serie A e il bagaglio di personalità maturato nel corso delle ultime stagioni rappresentano fattori preziosi da mettere al servizio dello spogliatoio per affrontare le difficoltà del campionato.

Verso l’ufficialità e l’integrazione in rosa

Con le visite di idoneità programmate nelle prossime ore, il calciatore completerà gli ultimi passaggi burocratici prima di aggregarsi ai nuovi compagni di squadra ed iniziare il lavoro sul campo. L’operazione condotta dai dirigenti veneziani conferma la volontà di mettere a disposizione del tecnico una rosa strutturata, competitiva e dotata della giusta tenacia per inseguire l’obiettivo salvezza.