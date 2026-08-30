Calciomercato Juventus, affondo decisivo per Sarr: offerta ufficiale al Tottenham, attesa per la risposta

La Juventus accelera in modo deciso sul mercato e punta a chiudere rapidamente il nuovo rinforzo per il centrocampo, secondo quanto riferito da Di Marzio. Dopo una prima intesa di massima raggiunta nelle scorse ore, il club bianconero ha compiuto il passo più importante: l’invio dell’offerta ufficiale al Tottenham per Pape Matar Sarr, centrocampista senegalese classe 2002, dinamico, moderno e già protagonista in Premier League per intensità e capacità di coprire più zone del campo.

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Le cifre dell’operazione: prestito oneroso e obbligo di riscatto

La Juventus vuole chiudere in tempi brevissimi e ha presentato una proposta strutturata per convincere gli Spurs. L’offerta è basata su un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni.

La condizione che farà scattare l’acquisto a titolo definitivo è stata definita con precisione: l’obbligo scatterà in caso di qualificazione alla Champions League e al raggiungimento di almeno il 50% delle presenze stagionali da parte del giocatore.

Si tratta di cifre leggermente inferiori rispetto alle prime discussioni verbali, che prevedevano 3 milioni per il prestito e 30 per il riscatto condizionato. Una limatura che testimonia la volontà della Juventus di chiudere l’affare senza perdere tempo.

In attesa della risposta del Tottenham: la Juve vuole chiudere subito

Dopo la mancata operazione Franck Kessié — tornato all’Atalanta — la Juventus ha virato con decisione su Sarr, considerato il profilo ideale per dare dinamismo, fisicità e qualità alla mediana di Luciano Spalletti.

Ora la palla passa al Tottenham: la dirigenza bianconera attende la risposta finale degli inglesi per sbloccare definitivamente la trattativa e accogliere Sarr a Torino.

Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione potrà arrivare alla fumata bianca.