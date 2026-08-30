Ervin Omić vicino al CFR Cluj: operazione in chiusura, il giocatore lascia Cracovia. Le ultimissime notizie

Il trasferimento di Ervin Omić al CFR Cluj è ormai in dirittura d’arrivo. Il centrocampista austriaco classe 2003, cresciuto nelle giovanili della Juventus e poi passato al Red Bull Salisburgo prima dell’esperienza al Wisła Kraków, è pronto a iniziare una nuova avventura in Romania.

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Nelle ultime ore, secondo quanto appreso da Calcionews24, è stato raggiunto l’accordo economico tra il CFR Cluj e il giocatore, che si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permette al club rumeno di valutare il rendimento del centrocampista in un contesto competitivo, mantenendo la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo.

Documenti in scambio: operazione ai dettagli

Tra i due club è in corso lo scambio dei documenti, ultimo passaggio prima dell’annuncio ufficiale. L’operazione è considerata praticamente chiusa, con il CFR Cluj che si è assicurato un profilo giovane, dinamico e con esperienza internazionale.

Omić ha già lasciato Cracovia, diretto a Lamezia Terme, dove raggiungerà il suo staff personale guidato dal professor Francesco Bosco, specialista che segue il giocatore dal punto di vista clinico e nutrizionale. Il centrocampista sosterrà un check‑up completo prima di partire per la Romania, dove incontrerà i suoi nuovi compagni di squadra.

Interesse anche dall’Italia: il Parma di Cuesta ci aveva pensato

Sul giocatore c’erano diversi club, tra cui il Parma di Cuesta. Il tecnico conosce bene Omić, avendolo allenato ai tempi della Juventus quando il centrocampista militava nel settore giovanile bianconero. Nonostante l’interesse concreto, il Parma non è riuscito a superare la concorrenza del CFR Cluj, che ha accelerato nelle ultime ore fino a chiudere l’operazione.

Il ruolo dell’agente Garini

La trattativa è stata portata avanti dal nuovo agente del giocatore, Alexander Garini, che ha gestito i contatti tra le parti e ha contribuito a definire rapidamente l’accordo.

Con l’arrivo di Omić, il CFR Cluj aggiunge qualità e prospettiva al proprio centrocampo, puntando su un talento che ha già mostrato personalità e margini di crescita.