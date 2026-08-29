Calcio Estero
Accordo Enzo Fernandez Manchester City! Svolta importantissima nell’operazione, ora è tutto nelle mani del Chelsea
Enzo Fernandez e il Manchester City hanno trovato l’accordo sul contratto! Cosa sta succedendo e qual è la posizione del Chelsea
Il calciomercato della Premier League registra una svolta clamorosa che vede protagonista Enzo Fernández. Il regista argentino ha infatti trovato un’intesa di massima con il Manchester City sulle condizioni economiche del contratto, definendo ogni dettaglio relativo all’ingaggio e alla durata del rapporto. Un passo avanti significativo che conferma la piena disponibilità del centrocampista a mettersi a disposizione di Enzo Maresca per intraprendere una nuova avventura sportiva a Manchester. Lo riporta Fabrizio Romano.
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Il nodo tra i club e la valutazione del Chelsea
Nonostante il via libera ottenuto dal giocatore, la riuscita della trattativa resta interamente subordinata alle negoziazioni che si apriranno a breve tra le due società. La dirigenza del Manchester City non ha ancora inoltrato una proposta economica formale agli uffici dello Stamford Bridge, ma l’avvio dei contatti diretti è ormai imminente per sbloccare la situazione.
Tutto dipenderà dunque dalle richieste finanziarie avanzate dal Chelsea per stabilire il prezzo del cartellino. Considerato l’imponente investimento sostenuto a suo tempo dai Blues per tesserare il classe 2001, la dirigenza londinese intende monetizzare al massimo l’uscita, imponendo condizioni cifrate che costringeranno i vertici mancuniani a formulare un rilancio economico di rilevante entità.
Verso la non convocazione e le prospettive tattiche per Maresca
L’evolversi delle trattative sta già condizionando la quotidianità del calciatore a Londra. A scopo precauzionale, Enzo Fernández potrebbe essere nuovamente escluso dai convocati in vista della sfida di campionato prevista per questo fine settimana, evitando rischi legati a possibili infortuni mentre la negoziazione entra nel vivo.
Per il sistema di gioco di Maresca, l’innesto dell’ex Benfica garantirebbe un salto di qualità notevole nella zona nevralgica del campo. Capace di dettare i tempi della manovra, verticalizzare con precisione e garantire copertura, l’argentino andrebbe ad arricchire la rosa dei Citizens di quell’imprevedibilità e visione tattica indispensabili per competere ai massimi livelli in tutte le competizioni.
Gli scenari a Stamford Bridge per il finale di mercato
Per il Chelsea, la separazione dal centrocampista rappresenterebbe un cambio di rotta inaspettato nei piani stagionali. Qualora il Manchester City soddisfi le pretese economiche stabilite dal club, i londinesi avranno a disposizione una somma importante per cogliere eventuali opportunità di mercato nelle ultime battute della sessione e consegnare al proprio allenatore un sostituto di pari livello.