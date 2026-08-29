Balerdi Roma, ci siamo! Giallorossi scatenati e altro rinforzo per Gasperini. Cosa è successo nelle ultime ore

Balerdi Roma, i giallorossi mettono le mani sul difensore argentino del Marsiglia. Gli sviluppi dell’operazione

Il calciomercato della Roma registra lo scatto decisivo per rinforzare il reparto difensivo a disposizione dello staff tecnico. La società giallorossa è infatti ad un passo dal definire l’acquisto di Leonardo Balerdi, centrale argentino di proprietà dell’Olympique Marsiglia secondo Gianluca Di Marzio. La trattativa si trova ormai nelle sue battute conclusive, con le parti al lavoro per limare i dettagli burocratici finali prima di sancire la definitiva fumata bianca.

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I dettagli dell’accordo tra Roma e Marsiglia

La dirigenza capitolina ha impresso una forte accelerazione ai contatti con il club francese, trovando un’intesa di massima per il trasferimento del difensore sudamericano. Prestito oneroso da 1 milione di euro più bonus, con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate a presenze/minutaggio e qualificazione in Europa. I colloqui tra i vertici dei due club hanno permesso di superare gli ultimi ostacoli economici riguardanti le cifre del cartellino e le modalità di pagamento, rendendo l’operazione imminente.

Per il centrale classe 1999 è pronto un contratto pluriennale, formulato per integrarsi perfettamente con le esigenze di bilancio e la gestione del monte ingaggi societario. Il calciatore ha già espresso il proprio gradimento totale per la destinazione, entusiasta di misurarsi nel campionato italiano e vestire la maglia della Roma.

Le caratteristiche di Balerdi e il valore per la difesa

L’innesto di Balerdi garantisce alla retroguardia romanista un profilo di provata esperienza internazionale, leadership e fisicità. Cresciuto nel vivaio del Boca Juniors e successivamente perfezionatosi in Europa tra Borussia Dortmund e Marsiglia (dove ha ricoperto anche il ruolo di capitano), il centrale argentino spicca per l’aggressività nella marcatura a uomo, l’abilità nei duelli aerei e una buona proprietà di palleggio nell’impostazione dal basso.

La sua duttilità gli permette di disimpegnarsi agevolmente sia in una difesa a quattro sia come perno di uno schieramento a tre, offrendo all’allenatore soluzioni tattiche preziose per affrontare i molteplici impegni tra campionato e coppe europee.

L’iter verso la firma: visite mediche in vista

Definiti gli ultimissimi aspetti dell’intesa, si attende soltanto il via libera formale per organizzare l’arrivo del calciatore nella Capitale. Balerdi è atteso a Roma nelle prossime ore per sottoporsi ai tradizionali test medici di rito e successivamente recarsi presso la sede del club per la firma sul contratto. Con questo innesto, la dirigenza giallorossa piazza un tassello di fondamentale importanza per blindare la propria retroguardia.