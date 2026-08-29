Mbangula al Bologna per sostituire Rowe, nuova idea dei rossoblù! Intanto è fatta per il ritorno di Theate in difesa

Mbangula al Bologna, è lui il nuovo nome per sopperire all’eventuale partenza di Rowe. Accordo per il ritorno di Theate

Il calciomercato del Bologna vive ore particolarmente intense, divise tra colpi in entrata ormai definiti e trattative di spicco per completare il reparto avanzato. La dirigenza rossoblù ha infatti raggiunto un accordo per Arthur Theate dall’Eintracht Francoforte, regalando alla rosa un ritorno di spessore in difesa. Contemporaneamente, l’area tecnica guidata dal direttore sportivo Giovanni Sartori ha intensificato i sondaggi per Samuel Mbangula, individuato come il profilo perfetto per la corsia d’attacco.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il ritorno di Arthur Theate: formula e cifre con l’Eintracht

Per la retroguardia si tratta di un graditissimo ritorno a casa. Secondo Fabrizio Romano, Theate torna al Bologna al termine di una negoziazione condotta a ritmi serrati con il club tedesco: la società emiliana ha definito l’operazione sulla base di un prestito iniziale con opzione di riscatto fissata a 15 milioni di euro, inserendo nell’accordo anche una clausola del 15% sulla futura rivendita in favore della società di Francoforte.

Nelle prossime 24 ore sono già stati programmati il viaggio in Italia del difensore belga e le successive visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della firma contrattuale che sancirà il suo secondo capitolo con la maglia rossoblù.

Samuel Mbangula per l’attacco: il pallino di Sartori

Sul fronte offensivo, il Bologna lavora alacremente sulle ali e nelle ultime ore ha sferrato l’attacco per Samuel Mbangula. Belga, classe 2004, il giovane ha disputato la stagione 2025/26 in Bundesliga con il Werder Brema, ma si è formato calcisticamente nel vivaio della Juventus, totalizzando ben 32 presenze, 4 gol e 5 assist in Prima Squadra.

Il talento belga rappresenta un vecchio pallino di Giovanni Sartori, che aveva tentato di portarlo sotto le due torri già la scorsa estate, prima che il ragazzo optasse per l’esperienza tedesca. Ora i tempi sembrano maturi per il suo ritorno in Italia secondo Gianluca Di Marzio.

L’intreccio con la cessione di Rowe all’Atalanta

L’acquisto di Mbangula potrebbe diventare lo snodo decisivo per sbloccare la cessione di Jonathan Rowe. Nelle ultime ore la Dea ha offerto 33 milioni di euro più 2 milioni di bonus, ma il Bologna non ritiene del tutto soddisfacente la proposta e pretende cifre superiori. L’individuazione del sostituto ideale mette comunque i rossoblù in una posizione di forza nel dialogo con i bergamaschi.