Calciomercato Juventus, saltato Kessié e intreccio David-Zirkzee: le novità e cosa aspettarsi nelle prossime ore

Calciomercato Juventus: Kessié, David e Zirkzee alimentano le ultime ore infuocate dei bianconeri. Cosa sta succedendo

Il calciomercato della Juventus subisce una clamorosa battuta d’arresto. La società bianconera ha confermato l’improvviso stop della trattativa per Franck Kessié, rinunciando a quello che doveva essere il rinforzo d’esperienza chiave per la mediana di Luciano Spalletti. Nonostante l’ivoriano abbia accordato per mesi la propria preferenza alla Signora, l’operazione ha subito un blocco definitivo nelle battute conclusive causa mancata intesa sui termini finanziari.

I nodi contrattuali e lo stallo Kessié: la ricostruzione

Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il vero scoglio riguarda le condizioni per l’attivazione dell’opzione triennale, sulle cui clausole sportive le parti non hanno trovato l’accordo. A questo si aggiunge una forte distanza sul valore del premio alla firma legato alla terza stagione, con la dirigenza bianconera e gli agenti fermi su posizioni inconciliabili.

La Juventus considera il dossier congelato, salvo stravolgimenti dell’ultimo minuto. Con il gong imminente, Kessié valuterà altre proposte da club italiani ed esteri, mentre i dirigenti torinesi dovranno individuare in tempi brevi un profilo alternativo per il centrocampo.

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Il domino in attacco: la trattativa tra Atletico, Juve e Fiorentina

Parallelamente, il mercato in entrata per l’attacco rimane legato a doppio filo alla cessione di Jonathan David. Come spiegato da Fabrizio Romano, l’Atletico Madrid ha intensificato i contatti: «I nomi di Jonathan David e Joshua Zirkzee sono strettamente collegati. Sull’attaccante canadese l’Atletico Madrid c’è. Sta parlando non solo con l’agente e sono contatti che vanno avanti da 3-4 giorni ma anche con la Juventus. L’Atletico attraverso il proprio ds si è messo in contatto con Carnevali e Massara per capire come potrebbe uscire David».

A confermare l’incastro è stato anche l’esperto Matteo Moretto, ribadendo l’interesse di Massara per l’attaccante del Manchester United: «Ci sta provando anche adesso ma serve necessariamente l’uscita di David. Bisognerà capire se la Juventus riuscirà a replicare la formula di David nell’affare Zirkzee. L’Atletico sta cercando un attaccante in più al di là del futuro di Julian Alvarez. La formula che propone la Juve all’Atletico per Jonathan David è comunque favorevole». Qualora la dirigenza riuscisse a far quadrare i conti finanziari con i Colchoneros, la Juventus potrebbe sferrare l’assalto a Joshua Zirkzee, superando la concorrenza della Fiorentina ancora in attesa del via libera dagli inglesi.