Il gesto di Goncalo Ramos a fine partita dopo il primo gol con il Milan

Cosa ha fatto a fine partita Goncalo Ramos dopo aver segnato il primo gol con il Milan nella vittoria contro il Venezia

Il Milan ritrova la sua cara tradizione ed un centravanti capace di risolvere le sfide più faticose. Alla sua prima presenza a San Siro con la maglia numero 9, Gonçalo Ramos ha sbloccato la gara contro il Venezia, firmando nella ripresa la rete della vittoria davanti a 75mila spettatori. Una prestazione fatta di riscatto e grande sacrificio, che regala ai rossoneri il secondo successo in campionato.

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Il gol con il mancino e i numeri da leader

La serata del centravanti portoghese era iniziata con qualche errore di misura sotto porta, sprecando tre buone occasioni. La svolta è giunta a metà secondo tempo: su una palla difficile, l’attaccante ha sfoderato un preciso sinistro in torsione all’angolino, battendo il portiere con il suo piede meno preferito.

Oltre al gol decisivo, la prova di Ramos evidenzia cifre di assoluto spessore: 11 chilometri percorsi, 19 duelli disputati, 9 contrasti aerei vinti e 8 sponde per i compagni. Con questa rete, Ramos diventa il quinto attaccante rossonero a segnare all’esordio casalingo in Serie A negli ultimi dieci anni, affiancando Giroud, Morata, Abraham e Gimenez.

Le parole di Gonçalo Ramos: “Si vede il nostro nuovo DNA”

A fine gara, l’attaccante si è presentato ai microfoni di DAZN confermando la promessa di offrire la cena ai compagni: “Bellissima sensazione, sono contento della seconda vittoria della squadra che è più importante di tutto. I gol sbagliati? Può essere, dovevo segnare in quelle occasioni, anche perché quando ne ho così tante so che posso farne anche più di uno”.

Il portoghese ha poi sottolineato l’affinità con il gruppo: “Il gioco? Penso che si veda il nuovo dna, la nostra mentalità. Vogliamo divertici, giocare a calcio, vincere ogni partita. È facile essere qui, non solo per i portoghesi in squadra ma anche per tutti gli altri miei compagni”.

L’elogio del tecnico Rúben Amorim

Nel post partita sono arrivate anche le parole di apprezzamento di mister Rúben Amorim: “Gonçalo può aver fallito alcune chance, ma uno come lui non sbaglia quella che conta, senza farsi condizionare. I gol li deve fare perché è il nostro centravanti e lo abbiamo pagato caro ma non penso a un numero preciso. Ci aiuta tantissimo: a volte sembra che siano in due a pressare e invece è solo uno ed è stato bravo nel lavoro di connessione tra i reparti“.