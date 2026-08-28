Rafa Leao, ore decisive per il suo futuro: l’Aston Villa superato dal Galatasaray: ecco la scelta finale del portoghese

Il futuro di Rafa Leao entra nelle ore più delicate di questa sessione di mercato. L’attaccante portoghese classe 1999, reduce da stagioni da protagonista con il Milan grazie alla sua velocità, creatività e capacità di spaccare le partite, ha deciso la sua prossima destinazione. Nonostante l’interesse dell’Aston Villa, club inglese, guidato da Unai Emery, ha optato per il Galatasaray.

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Secondo dal giornalista Florian Plettenberg, Leao ha comunicato il suo ok definitivo al Galatasaray, chiudendo di fatto la corsa tra i club interessati. Una decisione maturata dopo un confronto diretto e dopo aver valutato il progetto tecnico e la proposta economica presentata dal club di Istanbul.

I dettagli dell’operazione: 45 milioni al Milan e super ingaggio per Leao

Il Galatasaray sta finalizzando l’arrivo di Leao a titolo definitivo. L’accordo con il Milan prevede un pacchetto complessivo da 45 milioni di euro, suddivisi in 43 milioni di parte fissa e 2 milioni di bonus, oltre a una clausola che garantirà ai rossoneri il 20% sulla futura rivendita del giocatore.

Per Leao è pronto un contratto di altissimo livello: il portoghese firmerà fino al 2030, con uno stipendio da 10 milioni di euro a stagione più bonus. Un ingaggio che lo renderà uno dei giocatori più pagati dell’intera Süper Lig.

Il ruolo del presidente Özbek: viaggio a Milano per chiudere tutto

A conferma della volontà del Galatasaray di chiudere rapidamente l’operazione, il presidente Dursun Özbek si sta organizzando per raggiungere Milano già in serata. L’obiettivo è accompagnare personalmente Leao nel viaggio verso Istanbul e completare gli ultimi passaggi burocratici prima dell’annuncio ufficiale.

Il club turco considera Leao il colpo simbolo della propria ambizione: un giocatore capace di incidere, trascinare e alzare il livello tecnico della squadra nelle competizioni nazionali ed europee.

Un trasferimento che cambia il mercato europeo

Con il sì di Leao, il Galatasaray piazza uno dei colpi più importanti della sessione estiva. Il Milan incassa una cifra significativa e mantiene una percentuale sulla futura rivendita, mentre il portoghese si prepara a diventare il nuovo volto del progetto giallorosso.