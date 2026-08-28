Calciomercato Roma, assalto a Fofana per l’attacco di Gasperini: l’uscita di Vaz sblocca la trattativa. Restano in piedi due piste alternative

Calciomercato Roma, Malick Fofana è diventato l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco di Gasperini: le novità

Il calciomercato della Roma entra nella sua fase più calda e decisiva, con la dirigenza giallorossa al lavoro per consegnare al tecnico Gian Piero Gasperini un reparto offensivo all’altezza della Champions League. Il direttore sportivo Tony D’Amico sta lavorando su più tavoli per completare uno switch strategico in attacco: la cessione di Robinio Vaz per far spazio all’ingresso di Malick Fofana, talento belga in forza al Lione. Un’operazione che promette di cambiare radicalmente il volto del reparto avanzato romanista secondo il Corriere dello Sport.

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Fofana-Roma: intesa sull’ingaggio e cifre del bilancio

A seguito dell’eliminazione del Lione dai preliminari di Champions per mano del Fenerbahçe, la Roma ha intensificato i contatti con l’entourage del ventunenne esterno. Tra le parti è già stato raggiunto un accordo di massima per uno stipendio da circa 2 milioni di euro netti a stagione con un contratto a lungo termine fino al 2031. Una cifra del tutto sovrapponibile all’ingaggio attualmente percepito da Vaz, rendendo il cambio del tutto coerente sia sotto il profilo tattico sia rispetto ai parametri del settlement agreement.

Sebbene la valutazione del cartellino sia di 35 milioni di euro, il costo complessivo rientra nei limiti finanziari stabiliti dal club. Tra l’ammortamento annuo del cartellino e l’ingaggio lordo di circa 3,5 milioni, l’impatto a bilancio di Fofana si attesterebbe sui 10,5 milioni all’anno, rimanendo al di sotto del tetto di 12 milioni prefissato dalla società.

La cessione di Robinio Vaz all’Hull City

Per sbloccare definitivamente l’arrivo dell’attaccante del Lione, la Roma deve prima completare la partenza di Robinio Vaz. L’intesa con l’Hull City è stata impostata sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il buon esito dell’affare è ora legato alla decisione finale del calciatore, che sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali con il club inglese.

Le piste di riserva: Gittens dal Chelsea e Mbaye dal PSG

Parallelamente all’affondo per Fofana, la dirigenza mantiene aperti altri canali per soddisfare le esigenze di Gasperini in vista delle sfide europee. Restano frequenti i contatti per Jamie Gittens del Chelsea, per il quale i londinesi continuano però a pretendere un obbligo di riscatto. Sullo sfondo resta vigile anche l’attenzione su Ibrahim Mbaye, in uscita dal PSG, per un finale di mercato rovente in casa giallorossa.