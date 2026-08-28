La Fiorentina mette la freccia per Zirkzee: ecco l’offerta presentata al Manchester United e come cambierebbe la formazione di Grosso

La Fiorentina sorpassa tutti per Joshua Zirkzee: cifre e dettagli dell’offerta presentata al Manchester United e novità di formazione per Grosso

Il calciomercato regala continui colpi di scena nelle sue battute conclusive a pochissimi giorni dal gong finale. I ripetuti “no” di Jonathan David alle ultime offerte pervenute dall’estero hanno congelato le manovre in entrata della Juventus, bloccando l’imminente acquisto di Joshua Zirkzee, promesso sposo bianconero da oltre un mese. Di questo stallo ha approfittato con tempestività la Fiorentina: Fabio Paratici, alla ricerca del sostituto ideale per l’attaccante Moise Kean (diretto al Como), ha impresso un’accelerazione decisiva sulla trattativa con il Manchester United, incassando la totale apertura del calciatore olandese.

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I dettagli dell’operazione con il Manchester United e il profilo per Grosso

La negoziazione tra la dirigenza viola e i Red Devils prosegue su ritmi serrati per definire un’operazione impostata sulla formula del prestito oneroso da circa 5 milioni di euro, con diritto di riscatto o obbligo condizionato a quota 25 milioni più bonus secondo La Gazzetta dello Sport. Determinante si è rivelata la volontà del classe 2001, desideroso di trovare continuità dopo che il rientro di Marcus Rashford al club inglese ne ha ridotto gli spazi. Preso atto dell’impossibilità di chiudere l’affare senza la cessione preliminare di David, i dirigenti della Continassa hanno di fatto “liberato” l’attaccante dagli impegni presi nelle scorse settimane.

Nel progetto tattico del tecnico Fabio Grosso, il venticinquenne olandese incarna l’identikit del “nove e mezzo” ideale per variare la manovra offensiva. Rispetto alle caratteristiche individualiste di Kean, Zirkzee garantisce una spiccata capacità di raccordare il gioco tra centrocampo, trequarti e attacco, unita ad un’ottima presenza nei duelli aerei e nel recupero palla. In attesa della fumata bianca, la Fiorentina valuta anche le alternative Beto dell’Everton e Arnaud Kalimuendo del Nottingham Forest.

Le strategie della Juventus per l’attacco di Luciano Spalletti

In casa torinese, l’amministratore delegato Carnevali, il dt Ricky Massara e il ds Ottolini non perdono le speranze di cedere David prima del termine del mercato. Sfumato l’obiettivo prioritario, la Juventus effettuerà un nuovo tentativo per Alexander Sorloth, sebbene l’Atletico Madrid continui a fare muro. Sullo sfondo restano vigili le candidature di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, di Kalimuendo e di Nick Woltemade del Newcastle, ma qualsiasi operazione per il tecnico Luciano Spalletti rimarrà legata al futuro dell’attaccante canadese.