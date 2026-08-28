Kessié Juventus al traguardo: cosa manca per la fumata bianca nell’operazione

Kessié Juventus vicinissimi alla chiusura: resta questo nodo da sciogliere prima della fumata bianca decisiva

Il calciomercato della Juventus entra nella sua fase più calda con la ferma intenzione di completare l’operazione ritenuta prioritaria dalla dirigenza: l’ingaggio di Franck Kessie. Negli ultimi giorni si è registrato un tentativo di disturbo messo in atto dalla Roma, arrivata a sondare il terreno per capire la fattibilità di un inserimento a sorpresa. La risposta del centrocampista ivoriano è stata tuttavia netta e perentoria. Come riferito da Tuttosport, in una chiamata diretta avvenuta a metà settimana con la dirigenza e lo staff tecnico bianconero, il calciatore ha spazzato via ogni dubbio, mantenendo la promessa fatta in estate e confermando la Juventus al primo posto assoluto.

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Sacrifici contrattuali e la mediazione con Atangana

La trattativa per portare il classe 1996 a Torino ha richiesto mesi di lavoro sotterraneo, caratterizzati dalla grande pazienza del giocatore e del suo procuratore George Atangana. Pur di vestire la maglia bianconera e garantire sostanza a un reparto bisognoso di stabilità, il mediano ha accettato rinunce economiche e contrattuali considerevoli.

Tra i punti cardine dell’intesa figura la disponibilità ad accettare un accordo biennale invece che triennale, inserendo l’opzione per il terzo anno vincolata al raggiungimento di specifici traguardi sul campo. Parallelamente, Kessié ha accettato un’importante riduzione sulle cifre del bonus alla firma, oltre a mantenere congelate le opzioni arrivate da altri club rivali.

Il premio alla firma e l’accelerazione per Spalletti

L’ultimo reale scoglio rimasto sul tavolo delle trattative riguarda la gestione finanziaria del premio alla firma. La società torinese intende dilazionarne il pagamento o legarlo all’eventuale prolungamento per l’anno successivo, mantenendo un profilo di gestione sostenibile per rispettare i parametri del settlement agreement firmato con la UEFA. L’entourage del calciatore preferirebbe un versamento immediato, ma l’ultimo summit operativo di Milano ha registrato passi avanti decisivi verso la fumata bianca.

La dirigenza ha così scelto di accelerare i tempi senza attendere le cessioni in uscita. L’innesto dell’ivoriano regalerà allo scacchiere tattico di Luciano Spalletti quella struttura fisica ed atletica che il mister richiede da tempo per affrontare la stagione. L’obiettivo è chiudere l’accordo entro il fine settimana, forti della totale serenità garantita dalla parola data dal giocatore.