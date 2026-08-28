Pazza idea Zhegrova per la Lazio! Formula e cifre, ecco l’offerta per ridisegnare l’attacco di Gattuso

La Lazio pensa a Edon Zhegrova della Juventus! I dettagli della possibile offerta per l’esterno kosovaro

L’ufficializzazione dell’acquisto di Andrea Pinamonti non ha chiuso le manovre del calciomercato della Lazio nel reparto avanzato. La dirigenza biancoceleste lavora per regalare nuovi rinforzi al tecnico Gennaro Gattuso, anche se ogni potenziale movimento in entrata rimane strettamente condizionato dalle cessioni. Per bilanciare il bilancio e rispettare i rigidi criteri di un mercato a saldo zero, il club capitolino deve necessariamente sfoltire l’organico, focalizzandosi in particolare sulle uscite di Petar Ratkov e Matteo Cancellieri. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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Cessione Ratkov al Siviglia per dare l’assalto a Conrad Harder

Sul fronte delle uscite, procede speditamente la trattativa tra la Lazio e il Siviglia per la cessione di Petar Ratkov. L’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto o a titolo definitivo. L’obiettivo primario dei dirigenti è recuperare integralmente i 13 milioni di euro investiti a gennaio per prelevarlo dal Salisburgo. Il ventiduenne serbo non si è rivelato del tutto idoneo ai compiti tattici richiesti per la costruzione della manovra, spingendo la società a cercare una sistemazione immediata.

La partenza di Ratkov spalancherebbe le porte all’assalto per Conrad Harder, attaccante ventunenne danese in forza al Lipsia. La valutazione del cartellino si attesta attorno ai 15 milioni di euro, con la Lazio intenzionata a proporre una formula in prestito, pur dovendo fare i conti con una crescente concorrenza europea sul ragazzo.

Cancellieri verso Genoa o Fiorentina: spunta Edon Zhegrova dalla Juventus

Parallelamente prosegue il lavoro per definire il futuro di Matteo Cancellieri, ala destra in scadenza di contratto nel prossimo giugno e inserita nella lista dei trasferibili fin dall’inizio dell’estate. Dopo i primi sondaggi esplorativi, nelle ultime ore si sono intensificati i contatti con Genoa e Fiorentina, pronte a chiudere l’intesa.

Per rimpiazzare Cancellieri, la Lazio ha individuato un profilo importante in Edon Zhegrova della Juventus. La società biancoceleste vorrebbe intavolare la trattativa in prestito senza obbligo di riscatto, modalità su cui la dirigenza bianconera ha già dato un primo via libera. L’ingaggio da 2,5 milioni di euro rientra perfettamente nei tetti salariali della Lazio. Il ventisettenne kosovaro, mancino in grado di agire sia in alternanza con Isaksen che a supporto di Zaccagni, vanta già un’ottima conoscenza della Serie A (20 presenze complessive e l’esordio stagionale contro il Frosinone). La Lazio attende ora di completare una cessione per sferrare l’attacco decisivo.