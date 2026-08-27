Il Manchester City accelera per Fernández: ok del giocatore, il Chelsea pretende garanzie prima di cedere

Il futuro di Enzo Fernández è sempre più intrecciato con il Manchester City. Il centrocampista argentino, classe 2001 e campione del mondo con l’Albiceleste, ha dato il suo ok definitivo al trasferimento all’inizio di questa settimana, manifestando la volontà di raggiungere la squadra di Enzo Maresca, tecnico noto per il suo calcio di possesso e per la capacità di valorizzare i centrocampisti di qualità.

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Fernández, oggi uno dei profili più completi della Premier League, continua a sperare che l’operazione possa concretizzarsi rapidamente. Il City, infatti, è atteso a presentare una nuova offerta nelle prossime ore, con l’obiettivo di convincere il Chelsea a sedersi al tavolo e chiudere una trattativa che potrebbe diventare una delle più rilevanti della finestra estiva.

Il ruolo del Chelsea: valutazione alta e condizioni precise

Il Chelsea, però, non ha alcuna intenzione di cedere il giocatore senza ottenere un ritorno tecnico immediato. Il club londinese insiste su una valutazione molto elevata, coerente con l’investimento fatto nel 2023 e con l’importanza di Fernández nel progetto dei Blues.

La società ha ribadito un punto chiave: il centrocampista sarà ceduto solo se la cessione permetterà di migliorare la rosa, attraverso un sostituto di livello o un reinvestimento strategico sul mercato. Una posizione ferma, che complica i piani del City e rende la trattativa un vero braccio di ferro tra due dei club più influenti d’Europa.

Perché il City insiste: il profilo perfetto per Maresca

Fernández è considerato dal City un tassello ideale per completare la mediana. La sua capacità di giocare da regista, mezzala o mediano, unita a visione di gioco, intensità e qualità nel palleggio, lo rendono un profilo perfetto per il sistema di Maresca.

Il tecnico catalano vede in lui un giocatore capace di dare continuità alla costruzione, aumentare la profondità della rosa e garantire soluzioni multiple nelle rotazioni.

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Una trattativa destinata a infiammare il mercato

Con il via libera del giocatore e una nuova offerta imminente, il City è pronto a rilanciare. Il Chelsea resiste, ma la volontà di Fernández potrebbe diventare un fattore decisivo nelle prossime ore.