Sorteggi Champions League 2026/27 LIVE: le possibili avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como ai gironi

Sorteggi Champions League 2026/27 LIVE: ecco la composizione completa dei gironi alla cerimonia di Nyon. Gli aggiornamenti

La UEFA Champions League 2025/26 è pronta a riaccendere le notti europee, inaugurando una nuova stagione che promette spettacolo, intensità e sfide di altissimo livello. L’attenzione è già puntata sulle possibili avversarie di Inter, Napoli, Roma e Como, quattro club che rappresentano un movimento calcistico italiano in piena crescita e desideroso di confermarsi protagonista anche sul palcoscenico internazionale.

Con quattro squadre al via, l’Italia si presenta ai nastri di partenza con ambizioni elevate e la volontà di vivere una stagione memorabile. La nuova edizione della Champions porta con sé il fascino intramontabile delle grandi notti europee, l’attesa per i sorteggi e la curiosità di scoprire quali incroci riserverà la fase campionato.

Calcionews24 segue LIVE la cerimonia, accompagnando tifosi e appassionati verso un’annata che si preannuncia ricca di emozioni, grandi campioni e partite destinate a lasciare il segno.

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A partite dalle ore 18:00



LE SQUADRE QUALIFICATE

Le squadre già qualificate alla prossima Champions League sono attualmente 32. Il gruppo comprende il Barcellona, il Bayern Monaco, l’Arsenal, il PSV Eindhoven, l’Inter, il Real Madrid, il Manchester City, il PSG, il Borussia Dortmund, il Manchester United, il Villarreal, il Porto, l’Atletico Madrid, il Lipsia, il Real Betis, il Feyenoord, il Galatasaray, lo Shakhtar Donetsk, il Lens, il Club Brugge, l’Aston Villa, lo Stoccarda, il Napoli, il Liverpool, il Lille, la Roma, il Como, lo Slavia Praga, lo Sporting, il Bodo/Glimt, il Sabah, il LASK, l’AEK Atene, lo Slovan Bratislava, il Fenerbahce e il Viking.

LE FASCE DI SORTEGGIO

Fascia 1

Paris (FRA)

Bayern München (GER)

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Inter (ITA)

Man City (ENG)

Arsenal (ENG)

Barcelona (ESP)

Atleti (ESP)

Fascia 2

B. Dortmund (GER)

Roma (ITA)

Sporting CP (POR)

Aston Villa (ENG)

Porto (POR)

Man Utd (ENG)

Club Brugge (BEL)

Real Betis (ESP)

PSV (NED)

Fascia 3

Feyenoord (NED)

Lille (FRA)

Bodø/Glimt (NOR)

Napoli (ITA)

Leipzig (GER)

Villarreal (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Shakhtar (UKR)

Galatasaray (TUR)

Fascia 4

Slavia Praha (CZE)

S. Bratislava (SVK)

Stuttgart (GER)

AEK Athens (GRE)

LASK (AUT)

Como (ITA)

Lens (FRA)

Viking (NOR)

Sabah (AZE)

CALENDARIO APPUNTAMENTI

La stagione si aprirà con la prima giornata, in programma dall’8 al 10 settembre 2026, mentre la seconda giornata si disputerà il 13 e 14 ottobre 2026. A seguire, la terza giornata è fissata per il 20 e 21 ottobre, e la quarta per il 3 e 4 novembre 2026. La quinta giornata andrà in scena il 24 e 25 novembre, mentre la sesta si giocherà l’8 e 9 dicembre 2026.

Dopo la pausa invernale, la competizione riprenderà con la settima giornata il 19 e 20 gennaio 2027, seguita dall’ottava giornata prevista per il 27 gennaio 2027.

La fase a eliminazione diretta inizierà con gli ottavi di finale, programmati per il 9 e 10 marzo e poi il 16 e 17 marzo 2027. I quarti di finale si giocheranno il 6 e 7 aprile, con le gare di ritorno il 13 e 14 aprile 2027. Le semifinali sono previste per il 27 e 28 aprile, con i match di ritorno il 4 e 5 maggio 2027.

La stagione si concluderà con la finale, in programma il 5 giugno 2027.