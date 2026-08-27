L’Atletico Madrid ribadisce: Julian Alvarez non sarà ceduto al Barcellona! Comunicato ufficiale dei Colchoneros

Julian Alvarez non sarà venduto al Barcellona! Altro comunicato ufficiale da parte dell’Atletico Madrid sul futuro dell’argentino

Arriva una svolta clamorosa e definitiva nelle battute più infuocate del calciomercato: l’Atlético Madrid ha annunciato ufficialmente che Julián Álvarez non sarà ceduto al Barcellona. Attraverso una nota dai toni perentori, la società colchonera ha chiuso in maniera categorica ogni margine di trattativa con il club catalano per l’attaccante argentino, blindando il proprio punto di riferimento offensivo e stroncando sul nascere quello che si preannunciava come uno dei trasferimenti più caldi della sessione.

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Il comunicato del club: “Nessuna negoziazione con l’FC Barcelona”

La presa di posizione della dirigenza madrileña è stata ratificata ai massimi livelli aziendali, a testimonianza di una linea condivisa da tutti i vertici del club. Nella nota ufficiale diffusa dalla società viene riportato testualmente:

“Pieno sostegno unanime da parte del Consiglio di Amministrazione alla strategia del club. I membri del Consiglio di Amministrazione dell’Atlético Madrid hanno espresso all’unanimità il loro pieno sostegno alla decisione del club di non negoziare il trasferimento di Julián Alvarez all’FC Barcelona. I membri del Consiglio di Amministrazione sono consapevoli che: L’Atlético Madrid è aperto a negoziazioni che fanno parte del calciomercato, ma sempre in modo etico e professionale e con rispetto tra i club. Sosteniamo pienamente la posizione già comunicata dal club secondo cui l’FC Barcelona non ha soddisfatto questi requisiti e, di conseguenza, non ci sono state negoziazioni, né ce ne saranno con loro riguardo al trasferimento di Julián Alvarez.”

La posizione dell’Atlético su Julián Álvarez e gli obiettivi stagionali

La presa di posizione di assoluto rigore nei confronti del Barcellona deriva dall’assenza dei presupposti etici e professionali che l’Atlético considera imprescindibili nelle negoziazioni tra grandi club. Nonostante l’interesse mostrato dai blaugrana, la fermezza dei colchoneros ha congelato qualsiasi discorso contrattuale.

La dirigenza dell’Atlético Madrid si dichiara adesso pienamente convinta che il proprio giocatore comprenderà la scelta della società e si concentrerà immediatamente sul lavorare nel miglior modo possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi stagionali, come ha già saputo fare con grande dedizione durante le due stagioni in cui ha difeso i colori del club. La decisione pone così un punto esclamativo sulla permanenza dell’attaccante nella capitale spagnola.