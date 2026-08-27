Zirkzee alla Fiorentina, accelerata per l’attaccante! Offerta al Manchester United e chiusura vicina, cifre e dettagli

Zirkzee alla Fiorentina, formulata questa offerta al Manchester United. Trattativa vicino alla chiusura a queste cifre e dettagli

Il calciomercato della Fiorentina si accende nelle sue battute conclusive con una pista di assoluto livello per il reparto d’attacco. Il club viola è piombato con grande decisione su Joshua Zirkzee, individuato come l’obiettivo prioritario per potenziare l’organico a disposizione del tecnico Fabio Grosso. La dirigenza toscana ha avviato contatti serrati con il Manchester United, presentando un’offerta formale sulla base di un prestito oneroso da circa 5 milioni di euro con diritto di riscatto secondo Matteo Moretto.

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Trattativa con il Manchester United: i dettagli della proposta viola

L’asse tra Firenze e l’Inghilterra è caldissimo. La Fiorentina intende impostare un’operazione finanziariamente sostenibile, garantendo ai Red Devils un indennizzo immediato di 5 milioni per il titolo temporaneo e riservandosi la possibilità di acquistare a titolo definitivo il cartellino del centravanti olandese al termine della stagione.

I contatti tra le parti sono costanti e continui in queste ore. Filtra una forte sensazione di ottimismo verso una possibile chiusura positiva dell’affare, favorita anche dal gradimento del calciatore classe 2001 verso un ritorno nel campionato italiano, dove ha già dimostrato tutte le sue straordinarie qualità tecniche.

Zirkzee e la Serie A: l’innesto ideale per l’attacco della Fiorentina

Per Zirkzee si tratterebbe di un ritorno in Serie A, palcoscenico in cui ha consacrato il proprio talento grazie alle eccellenti prestazioni sciorinate con la maglia del Bologna. L’attaccante cresciuto nel Bayern Monaco incarna l’identikit perfetto della punta moderna: dotato di grande tecnica individuale, visione di gioco e capacità di manovrare a tutto campo legando i reparti, oltre a garantire presenza fisica e peso specifico nell’area di rigore avversaria.

In casa viola, l’eventuale arrivo dell’olandese garantirebbe un salto di qualità notevole in termini di imprevedibilità ed efficacia offensiva, regalando alla squadra un punto di riferimento in grado di esaltare gli inserimenti degli esterni e dei trequartisti.

Ore decisive per la fumata bianca

Le prossime ore saranno fondamentali per limare gli ultimi dettagli economici e strutturali dell’accordo. Con il dialogo aperto e la reciproca volontà di convergere verso un’intesa finale, la Fiorentina spinge con decisione per regalare ai propri tifosi uno dei colpi più suggestivi del finale di mercato.