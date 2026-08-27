Liverpool, accordo per Barcola: operazione da 120 milioni. Sarr e Minteh valutati, ma il francese era la priorità

Il Liverpool ha compiuto il passo decisivo: i Reds hanno raggiunto un accordo per ingaggiare Bradley Barcola, attaccante francese classe 2002 del Paris Saint‑Germain, in un’operazione che potrebbe arrivare a 120 milioni di sterline tra parte fissa e bonus. Un investimento enorme, che conferma la volontà del club di rilanciare il proprio reparto offensivo con un profilo giovane, tecnico e già protagonista in Ligue 1.

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Barcola, obiettivo prioritario del Liverpool

Barcola è stato a lungo il nome in cima alla lista del Liverpool. L’esterno offensivo, cresciuto nel Lione e esploso al PSG, è considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo: rapido, creativo, capace di giocare su entrambe le fasce e di incidere nell’uno contro uno.

Il club inglese ha monitorato il giocatore per tutta l’estate, valutando anche alternative, ma senza mai perdere di vista la pista principale.

Le alternative: Sarr e Minteh

Nelle ultime settimane il Liverpool ha effettuato controlli anche su Ismaila Sarr, attaccante del Crystal Palace noto per velocità e fisicità, e ha discusso con il Brighton per Yankuba Minteh, talento gambiano classe 2004 reduce da una stagione in crescita.

Due profili interessanti, ma considerati complementari rispetto a Barcola, che era il vero obiettivo strategico.

Un affare da record

L’operazione Barcola diventerà la più costosa della finestra estiva, superando il trasferimento da 117 milioni di sterline che ha portato Morgan Rogers dall’Aston Villa al Chelsea.

Il Liverpool punta su Barcola per inaugurare un nuovo ciclo offensivo, affidandosi a un giocatore che può crescere ulteriormente sotto la guida del nuovo staff tecnico.

Un segnale forte al mercato

Con questo investimento, il Liverpool manda un messaggio chiaro alla Premier League e all’Europa: il club vuole tornare competitivo ai massimi livelli, costruendo una squadra giovane, dinamica e ricca di talento.



