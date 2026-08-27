Samuele Ricci verso il Como: accordo completo col Milan, definizione dei dettagli in corso. Le ultimissime notizie

Il Como è pronto a chiudere uno dei movimenti più importanti della propria sessione estiva: l’arrivo di Samuele Ricci, centrocampista classe 2001 cresciuto nell’Empoli e oggi al Milan. Le due società avevano già raggiunto un’intesa di massima nelle scorse settimane e ora la trattativa è arrivata alle battute finali. Mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici prima dell’annuncio ufficiale.

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La formula è confermata da Sky Sport: prestito con diritto di riscatto a favore del Como, con stipendio interamente coperto dal club lariano. Una scelta che testimonia la volontà della società di Cesc Fabregas, tecnico ambizioso e molto attivo nella costruzione della rosa, di puntare su un profilo giovane, tecnico e già abituato ai ritmi della Serie A.

Fabregas spinge: Como protagonista sul mercato

Il Como sta vivendo un’estate di grande movimento. Oltre a Ricci, il club ha già accolto Willy Kambwala, difensore classe 2004 arrivato dal Villarreal, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Per l’attacco, invece, i lombardi stanno accelerando su Moise Kean, attaccante classe 2000 cresciuto nella Juventus e reduce da un’esperienza alla Fiorentina. L’operazione è complessa, ma il Como sta provando a forzare per regalare a Fabregas un rinforzo di peso.

Capitolo uscite: Morata, Tornqvist e Fadera

Sul fronte delle cessioni, il Como ha già definito diversi movimenti. Álvaro Morata, attaccante spagnolo ex Juventus e Atletico Madrid, ha accettato la proposta del Leganés, club di Segunda División.

Il portiere Tornqvist è in trattativa con il Monza, mentre Fadera ha ufficialmente lasciato il Como per diventare un nuovo giocatore del Cagliari.

Un Como ambizioso e in crescita

La strategia è chiara: Fabregas vuole una squadra competitiva, giovane e ricca di qualità. L’arrivo di Ricci, unito ai nuovi innesti e alle uscite mirate, conferma la volontà del club di costruire una rosa equilibrata e pronta a competere ai massimi livelli della Serie A.