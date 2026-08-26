Quali sono le squadre già qualificate alla Champions League 2026/27

L’elenco delle squadre che si sono già qualificate all’edizione 2026/27 della Champions League

La nuova Champions League 2026-2027 sta per completare la propria griglia di partenza in vista del sorteggio della League Phase, in programma a Nyon giovedì 27 agosto. Mancano all’appello soltanto gli ultimi 4 posti, che verranno assegnati dai verdetti delle sfide playoff: Lione-Fenerbahce, Viking-Dinamo Zagabria, AEK-Levski Sofia e Celje-Slovan Bratislava.

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Serie A con la novità Como, 5 pass per Liga e Premier League

In Serie A, l’Inter è stata la prima squadra a staccare la qualificazione aritmetica, seguita dal Napoli, dalla Roma e dalla storica prima qualificazione del Como, arrivata all’ultima giornata di campionato.

In Spagna, la LaLiga schiera ben cinque rappresentanti grazie al trionfo del Rayo Vallecano in Conference League: oltre a Barcellona, Real Madrid, Villarreal e Atletico Madrid, si qualifica anche il Real Betis, al ritorno nel torneo a 21 anni di distanza dall’ultima volta. Stesso contingente per la Premier League, guidata da Arsenal, Manchester City, Manchester United (di rientro nella competizione), Aston Villa (vincitore dell’Europa League) e Liverpool.

In Germania, il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha conquistato il pass vincendo la Bundesliga con sei turni d’anticipo, seguito da Borussia Dortmund, Lipsia e Stoccarda. In Francia, la Ligue 1 sarà invece rappresentata da Paris Saint-Germain, Lens e Lille.

Gli altri campionati e le qualificate dai playoff

Dalle altre leghe nazionali arrivano club di grande tradizione come PSV Eindhoven (campione d’Olanda), Porto (campione di Portogallo) e Galatasaray (campione di Turchia), oltre a Feyenoord, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Slavia Praga e Sporting. Attraverso i primi incontri dei playoff hanno già festeggiato l’accesso la sorpresa Sabah, il Bodo/Glimt e il LASK.

L’elenco delle 32 squadre già certe del posto

In attesa dei quattro verdetti conclusivi, le 32 squadre già qualificate alla prossima Champions League si dividono così:

Spagna (5): Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis.

Barcellona, Real Madrid, Villarreal, Atletico Madrid, Real Betis. Inghilterra (5): Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool.

Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool. Germania (4): Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Stoccarda.

Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Stoccarda. Italia (4): Inter, Napoli, Roma, Como.

Inter, Napoli, Roma, Como. Francia (3): PSG, Lens, Lille.

PSG, Lens, Lille. Olanda (2) e Portogallo (2): PSV Eindhoven, Feyenoord; Porto, Sporting.

PSV Eindhoven, Feyenoord; Porto, Sporting. Altre nazioni e Playoff (7): Galatasaray, Shakhtar Donetsk, Club Brugge, Slavia Praga, Bodo/Glimt, Sabah, LASK.