Luis Henrique blocca l’arrivo del quinto attaccante? C’è un ultimo grande nodo da sciogliere per il calciomercato Inter

Luis Henrique è un grande nodo da sciogliere per il calciomercato dell’Inter. Cosa aspettarsi nell’ultima settimana di trattative

Il calciomercato dell’Inter vive ore di attesa legate a doppio filo al futuro di Luis Henrique. La dirigenza nerazzurra è vicina a definire alcune operazioni in uscita per sfoltire la rosa a disposizione di mister Cristian Chivu, ma lo stallo sulla cessione dell’esterno brasiliano rischia di paralizzare l’arrivo del tanto desiderato rinforzo per il reparto avanzato.

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Asllani verso gli Emirati, Massolin in Francia: ma Luis Henrique resta

Sul fronte delle cessioni, la società milanese si avvia a concludere due trattative collaterali. Kristjan Asllani è ad un passo dal trasferimento all’Al-Jazira, club degli Emirati Arabi pronti ad accoglierlo in prestito con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni sportive. Per il giovane Massolin si profila invece una partenza in prestito, conteso da un tris di club del campionato francese.

La nota dolente riguarda tuttavia Luis Henrique. La trattativa con la Roma, avviata nei giorni scorsi per trovare una sistemazione al calciatore, si è definitivamente arenata in mancanza di un accordo definitivo. Senza nuove offerte concrete all’orizzonte, l’ex Marsiglia appare destinato a rimanere a Milano, pur avendo ricevuto la comunicazione ufficiale di non rientrare nei progetti tecnici o tattici della società per la nuova stagione.

Le gerarchie di Chivu e il sogno del “dribblomane”

La permanenza di Luis Henrique rischia di scontentare tutti. Sulla corsia destra gli spazi sono del tutto saturati, sia per la brillante riconversione tattica di Diouf da mezzala a esterno d’attacco operata da Chivu, sia per l’oneroso investimento sostenuto per prelevare Djed Spence dal Tottenham per 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Chiusa anche la fascia sinistra, blindata dall’intoccabile Federico Dimarco e dal suo vice naturale Carlos Augusto.

La mancata partenza del brasiliano mantiene così in scacco la dirigenza nerazzurra, impedendole di liberare lo slot necessario per il quinto attaccante. L’identikit cercato dal club resta chiaro: un “dribblomane”, un elemento abile nel saltare l’uomo sia sull’esterno che a supporto delle due punte centrali per spaccare i match più complessi. A meno di sorprese al fotofinish o di una nuova trovata tattica del tecnico per rilanciarlo, il mercato nerazzurro in entrata rischia di chiudersi qua secondo La Gazzetta dello Sport.