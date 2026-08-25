Kessié tra Juventus e Roma: l’ivoriano aspetta sviluppi. I bianconeri rallentano, Gasperini spinge per il sorpasso giallorosso

Il futuro di Franck Kessié resta uno dei temi più caldi di questa fase di mercato. Il centrocampista ivoriano, classe 1996, ex Milan e Atalanta, ha dato priorità alla Juventus, rifiutando finora di approfondire altre proposte. La volontà del giocatore è chiara: tornare in Serie A e farlo indossando la maglia bianconera.

La Juventus, però, deve fare i conti con una situazione interna complessa: prima di affondare il colpo, servono uscite a centrocampo che liberino spazio economico e tecnico.

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La posizione della Juventus: servono cessioni prima di chiudere

Il club bianconero continua a considerare Kessié il profilo ideale per completare il reparto, ma la trattativa non può avanzare senza una cessione significativa.

La partenza di Fabio Miretti, in chiusura con il Besiktas, potrebbe non bastare per sbloccare l’operazione. La Juventus sta valutando ulteriori movimenti, ma i tempi rischiano di diventare un fattore decisivo.

Se la situazione non si sbloccasse rapidamente, altri club potrebbero approfittarne.

La Roma entra in scena: Gasperini vuole Kessié

Nelle ultime ore si è inserita con forza la Roma, che ha sondato il terreno e manifestato un interesse concreto.

Il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini conosce benissimo Kessié, avendolo allenato ai tempi dell’Atalanta, e lo considera un giocatore perfetto per il suo sistema: intensità, fisicità, capacità di coprire più zone del campo e inserimenti continui.

Il blitz della Roma è reale e potrebbe trasformarsi in un sorpasso se la Juventus non accelererà.

Kessié aspetta: il rischio sorpasso è concreto

L’ivoriano continua a dare priorità ai bianconeri, ma è consapevole che i tempi della Juventus potrebbero allungarsi. La Roma, invece, è pronta a muoversi con decisione e a garantire un ruolo centrale nel progetto tecnico.

I prossimi giorni saranno decisivi: o la Juventus riuscirà a chiudere prima, oppure la Roma potrebbe completare un colpo pesante, riportando Kessié in Serie A con una maglia diversa da quella immaginata inizialmente.



