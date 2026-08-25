L’Aston Villa fa sul serio per Leao: primi passi per strapparlo al Milan! A che punto siamo e qual è l’intreccio con il Galatasaray

L’Aston Villa spinge per Rafa Leao: a che punto è la trattativa con il Milan e cosa succede nell’incastro con il Galatasaray

Il calciomercato del Milan entra nella sua settimana decisiva e i riflettori sono tutti puntati su Rafael Leao. Con il gong finale delle trattative che si avvicina a grandi passi, il futuro dell’esterno portoghese si preannuncia come uno dei principali intrighi dell’estate. La spinta decisiva per far decollare l’affare è arrivata dall’Inghilterra, precisamente dall’Aston Villa. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 incassata al debutto in Premier League contro il Brighton, il club di Birmingham ha deciso di rompere gli indugi ed effettuare i primi passi concreti per il numero dieci rossonero secondo La Gazzetta dello Sport.

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L’offensiva dell’Aston Villa e la mega offerta del Galatasaray

I dialoghi tra i dirigenti dei Villans e l’entourage del calciatore si trovano in una fase intermedia ma fortemente dinamica. Le premesse per arrivare a una fumata bianca ci sono tutte: l’Aston Villa dispone delle risorse finanziarie per presentare una proposta importante a casa Milan, mentre Leao è inevitabilmente affascinato dalla prospettiva di competere ai massimi livelli in Premier League e in Champions League.

Sul background resta tuttavia caldissima la pista che porta a Istanbul. Il Galatasaray ha formulato una proposta d’ingaggio da capogiro, mettendo sul piatto ben 12 milioni di euro netti a stagione per cinque anni. La trattativa con il club di via Aldo Rossi vive una fase tattica da partita a scacchi: la possibilità di comporre una coppia d’attacco atomica con Victor Osimhen aumenterebbe l’entusiasmo della sponda giallorossa contro i rivali del Fenerbahçe. Sebbene la finestra di mercato in Turchia chiuda il 4 settembre, il Gala sa bene di dover accelerare per anticipare la concorrenza britannica.

Le idee di Amorim e le nuove gerarchie in casa rossonera

Molto del destino dell’attaccante si giocherà tuttavia a Milano. Il calciatore valuta attentamente la propria posizione, consapevole che i principi tattici di Ruben Amorim — fondati su un grande apporto in fase di non possesso — non sembrano disegnati su misura per il suo stile di gioco. Assente alla prima giornata per infortunio, il classe ’99 rischia per la prima volta un ruolo marginale nella rosa, insidiato da interpreti come Pulisic, Rabiot e l’esplosivo Alphadjo Cissè.

Posto di fronte al dilemma tra i guadagni faraonici garantiti dalla Turchia e il prestigio del campionato inglese, Leao dovrà presto compiere la sua scelta definitiva.