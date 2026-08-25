Calciomercato
Tegola Yildiz per la Juve: rischia fino a tre mesi di stop! Ora il mercato in attacco s’infiamma (di nuovo): accelerata per Sorloth e Zirkzee
Yildiz rischia di rimanere fuori tre mesi! La Juve si cautela: Sorloth e Zirkzee nel mirino per l’attacco
Il calciomercato della Juventus subisce una violenta scossa a causa di notizie cliniche di estrema gravità. Come rivelato da Tuttosport, gli esami svolti da Kenan Yildiz hanno evidenziato una frattura incompleta al piede sinistro, conseguenza di un forte pestone subito durante il match contro il Frosinone. Nelle prossime ore un consulto specialistico stabilirà se procedere con l’operazione chirurgica, uno scenario che costringerebbe il talento turco a uno stop fino a tre mesi.
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Le contromosse di Spalletti sulla fascia mancina
Il lungo forfait del numero dieci forza mister Luciano Spalletti a cercare soluzioni immediate per non penalizzare l’incisività offensiva della rosa. Sulla corsia sinistra si scalda il giovane bosniaco Kerim Alajbegovic, pronto al debutto in bianconero dopo la panchina di Frosinone. Insieme a lui c’è la disponibilità di Jeremie Boga, opzione di grande esperienza e spinta uno contro uno, chiamata a garantire imprevedibilità e strappi nell’attesa del rientro del gioiello classe 2005.
Ritorno di fiamma per Sørloth: la chiave è Nico Gonzalez
L’infortunio di Yildiz rende ancora più urgente il completamento del reparto d’attacco, dove si registra un clamoroso ritorno di fiamma. Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera ha riaperto i contatti diretti con l’Atletico Madrid per Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese, già seguito a giugno, rappresenta la prima punta d’area di rigore dotata di grande stazza fisica ideale per scardinare le difese chiuse.
La chiave di volta dell’operazione rimane lo scambio con Nico Gonzalez: l’esterno argentino spinge da tempo per trasferirsi nella capitale spagnola alla corte di Diego Simeone, e il suo inserimento nella trattativa consentirebbe alla Juve di sbloccare l’arrivo dello scandinavo ex Real Sociedad.
Zirkzee prima alternativa: ore decisive per l’attacco bianconero
Sullo sfondo resta ben viva la pista che conduce a Joshua Zirkzee, considerata la primissima opzione alternativa qualora il canale aperto con l’Atletico non dovesse trovare una definitiva fumata bianca. Per la Vecchia Signora si preannunciano ore frenetiche per sciogliere le riserve, gestire le emergenze e regalare a Spalletti i giusti innesti offensivi.