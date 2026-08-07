Crisi FIFA, l’Argentina rompe gli indugi e sostiene Infantino: «Esprimiamo il nostro sostegno alla gestione degli ultimi 10 anni»

La Federcalcio argentina ha ufficializzato il proprio sostegno a Gianni Infantino, confermando con un comunicato la volontà di appoggiare l’attuale presidente della FIFA in vista delle elezioni del marzo 2027, che si terranno in Marocco. Nelle ultime ore si sono aggiunte anche le posizioni della Federazione messicana e della CONMEBOL, delineando con sempre maggiore chiarezza la spaccatura che sta attraversando il calcio mondiale.

Verso le elezioni del 2027

Le prossime elezioni FIFA, in programma in Marocco nel marzo 2027, vedono al momento Infantino come unico candidato annunciato. Il sostegno della Federazione argentina rappresenta un tassello importante nella costruzione del fronte che punta a confermarlo alla guida del calcio globale.

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COMUNICATO – Riportiamo di seguito la nota ufficiale pubblicata dalla Federcalcio argentina, firmata dal presidente dell’AFA Claudio Tapia, per ribadire il supporto e il sostegno all’operato di Gianni Infantino. “Di nostra massima considerazione, A nome dell’Associazione del Calcio Argentino (AFA) e del suo Comitato Esecutivo, ci rivolgiamo a Lei, caro Presidente, e, per il Suo autorevole tramite, alla dirigenza della FIFA, per esprimere il nostro sostegno all’operato svolto negli ultimi dieci anni, che ha avuto come principali obiettivi lo sviluppo del calcio in tutto il mondo e la solidità istituzionale, fondata su un modello di governance chiaro, stabile e trasparente“.

“A tale proposito, in relazione ai recenti avvenimenti di pubblico dominio, dobbiamo riconoscere la decisione dell’Amministrazione di ritirare un progetto che, all’interno della famiglia del calcio e sin dal suo avvio, ha generato molte più incertezze che certezze. Per questo motivo, è doveroso sottolineare il riconoscimento degli errori commessi in tale processo e le scuse espresse nel significativo messaggio rivolto alle 211 federazioni affiliate alla FIFA. Dare priorità alle norme di governance è un pilastro fondamentale per il rafforzamento delle buone relazioni tra la FIFA, le sue associazioni affiliate e le confederazioni”.

“Allo stesso modo, come abbiamo già espresso, Lei sta guidando un processo che ha promosso una profonda trasformazione della FIFA e che ha aperto le porte dell’organizzazione a tutte le associazioni affiliate e alle confederazioni, affinché, attraverso un dialogo franco e diretto, possiamo continuare, tutti insieme, a promuovere il calcio a ogni livello e in tutte le sue discipline“.

“Dal nostro punto di vista, tale trasformazione si è fondata su un modello di governance trasparente, sul rispetto delle strutture statutarie e sul rispetto delle procedure democratiche: principi essenziali affinché la famiglia del calcio rimanga unita, solida e impegnata a continuare a generare miglioramenti sul piano sportivo e istituzionale, con ricadute positive sulla qualità della vita di milioni di persone che praticano il nostro amato sport. Di conseguenza, in vista dell’imminente Congresso della FIFA, l’Associazione che ho l’onore di presiedere crede fermamente e ribadisce che la strada da seguire è continuare a lavorare sotto la Sua leadership, al fine di proseguire nello sviluppo di un calcio migliore e ancora più inclusivo“.