La Roma blinda Manu Koné, vale 100 milioni: il centrocampista è diventato un patrimonio del club. Messaggio al Chelsea

Il francese continua a crescere sotto la guida di Gasperini e dopo la doppietta contro l’Inter è finito ancora una volta sotto i riflettori

Il momento di forma di Manu Koné non è una sorpresa legata soltanto alla straordinaria prestazione contro l’Inter. La doppietta realizzata dal centrocampista della Roma nell’ultimo big match ha semplicemente confermato un percorso di crescita già evidente da tempo.

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Il calciatore francese si è imposto come uno degli elementi più importanti della squadra giallorossa, dimostrando qualità fisiche, personalità e capacità di incidere nelle partite più difficili. Un rendimento che arriva dopo un periodo importante anche con la maglia della Francia, con cui ha disputato da titolare il Mondiale, riuscendo anche a superare la concorrenza di Warren Zaire-Emery.

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Koné, la Roma crede nel suo talento

Un piccolo problema fisico ha rallentato solo parzialmente il suo avvio di stagione, ma non ha impedito a Koné di lasciare subito il segno. Il centrocampista ha mostrato di poter essere decisivo anche senza completare sempre tutti i novanta minuti, grazie alla sua capacità di garantire intensità, recuperi e qualità nella fase offensiva.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la valutazione del classe 2001 sarebbe salita fino a circa 100 milioni di euro. Una cifra che testimonia la crescita del giocatore e il valore che il club capitolino attribuisce al proprio centrocampista.

La Roma respinge gli interessamenti per Koné

A Trigoria la volontà è chiara: considerare Koné un elemento centrale del progetto e non un giocatore da sacrificare per esigenze economiche. La società avrebbe già fatto capire di non voler prendere in considerazione eventuali offerte, come dimostrato anche dal messaggio inviato al Chelsea, interessato al centrocampista francese.

Anche Gian Piero Gasperini punta molto sulle sue caratteristiche e vuole accompagnarne la crescita, consapevole del potenziale ancora inesplorato del giocatore.

La Roma si gode quindi un talento diventato rapidamente fondamentale per gli equilibri della squadra. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione internazionale, ma il club giallorosso sembra intenzionato a costruire il futuro proprio attorno a elementi come Manu Koné.