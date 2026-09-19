 Juventus, Conceicao resta centrale ma cresce la concorrenza
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Juventus, Conceicao resta centrale ma cresce la concorrenza: il portoghese chiamato a fare la differenza. E il mercato osserva…

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Published 1 minuto fa il 19 Settembre 2026
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Conceicao

Juventus, la sfida di Francisco Conceição: confermarsi tra Nico Gonzalez, Alajbegovic e le voci di mercato in arrivo dalla Premier League

Francisco Conceição continua a essere una delle risorse più importanti della Juventus, ma il suo ruolo all’interno della squadra non è più inattaccabile come nella scorsa stagione. L’esterno offensivo portoghese, protagonista di prestazioni spesso convincenti anche in questo avvio di annata, deve oggi fare i conti con una concorrenza interna sempre più ampia e qualificata.

L’evoluzione della rosa a disposizione di Luciano Spalletti ha infatti modificato gli equilibri offensivi. Il rientro di Nico Gonzalez, esterno argentino diventato rapidamente uno degli uomini più influenti nello scacchiere bianconero, e la crescita di Kerim Alajbegovic, giovane talento offensivo che ha impressionato per qualità e personalità, hanno aumentato il livello della competizione per una maglia da titolare.

A questi si aggiunge Edon Zhegrova, attaccante kosovaro rilanciato dalla doppietta realizzata contro il Sassuolo, mentre sullo sfondo restano i recuperi di Kenan Yildiz e Jeremie Boga, due giocatori destinati ad ampliare ulteriormente le opzioni offensive della Juventus.

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Conceição e il nodo gol: serve un salto di qualità

Se da un lato il figlio d’arte continua a garantire estro, dribbling e imprevedibilità, dall’altro resta aperta la questione legata alla sua produzione offensiva. Il portoghese è considerato uno dei punti di forza della Juventus di Spalletti, ma per consolidare il proprio status deve aumentare il peso statistico in termini di reti e assist.

I numeri evidenziano infatti una flessione realizzativa. Dopo i sette gol segnati nel 2024-25 e i quattro messi a referto nella stagione successiva, Conceição è ancora a secco dopo le prime cinque gare dell’attuale campionato. Alcuni legni colpiti e un pizzico di sfortuna hanno rallentato il suo rendimento sotto porta, ma la sensazione è che serva maggiore concretezza negli ultimi metri.

Anche sul fronte assist esistono margini di miglioramento. Spesso il portoghese tende a prolungare l’azione dopo aver superato il diretto avversario, consentendo alle difese di riorganizzarsi. Una maggiore rapidità nella rifinitura potrebbe aumentare la sua efficacia e quella dell’intero reparto offensivo.

Mercato e valutazione: la Juve osserva

Intorno a Conceição continua inoltre a esserci l’interesse di diversi club europei, soprattutto dalla Premier League. Squadre come Liverpool e Manchester United seguono con attenzione l’evoluzione del suo percorso in bianconero.

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La Juventus, che lo ha acquistato a titolo definitivo nel 2025 investendo oltre 30 milioni di euro dopo il periodo in prestito, continua però a considerarlo un patrimonio tecnico importante. Il contratto in essere fino al 2030 lo rende un elemento centrale del progetto e la valutazione del club si aggira attorno ai 40 milioni di euro.

Per questo motivo il futuro di Conceição dipenderà soprattutto dalle sue prestazioni. La qualità non è in discussione, ma con una concorrenza sempre più agguerrita sarà chiamato a trasformare il talento in numeri decisivi per confermare il proprio ruolo nella Juventus di Spalletti.

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