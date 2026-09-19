Marotta: «Mazzola? Se n'è andato una leggenda dell'Inter»

Beppe Marotta ricorda Mazzola: «Se n’è andato una leggenda dell’Inter. Ha contribuito a far grande l’Inter, oggi sta a noi conservare la sua memoria»

Beppe Marotta, Presidente dell’Inter, ha parlato a DAZN nel pre-partita della sfida contro la Roma.

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MAZZOLA– «Sicuramente se n’è andato una leggenda dell’Inter. Ha contribuito a far grande l’Inter, oggi sta a noi conservare la sua memoria, al cui interno ci sono valori importanti che dobbiamo prendere come esempio e trasferirli alla nostra generazione»

ROMA-INTER – «Qualunque risultato uscirà sarà interlocutorio. Una grande occasione per affrontare un avversario di grandissimo valore. La Roma ha raccolto i consensi per il gioco espresso, non solo per i punti: avversario di tutto rispetto»

AVVERSARI – «Gasperini ha grande esperienza e qualità. La qualità e l’organizzazione del gioco della Roma, unite al supporto del suo pubblico, sono le qualità più importanti della Roma»