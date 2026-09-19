Pagelle Bologna Torino, i voti ai protagonisti del match

Pagelle Bologna Torino: tutte le valutazioni ai giocatori in campo dopo la sfida della quinta giornata di Serie A 2026-2027 – I VOTI

Il debutto di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna si chiude con un pareggio amaro. Al Dall’Ara finisce 1-1 contro il Torino di Ignazio Abate, in una gara che i felsinei sembravano avere in pugno prima di farsi riprendere nella ripresa.

Bernardeschi sblocca il match, poi il buio granata

Nel primo quarto d’ora è il Torino a fare la partita, con buon possesso palla e pressing alto. Ma è il Bologna a passare in vantaggio: un’incertezza di Fortini, terzino granata, favorisce il recupero palla di Cambiaghi, che innesca il contropiede rossoblù. Il cross di Miranda, deviato da Ismajli, trova sul secondo palo Federico Bernardeschi, lasciato colpevolmente libero da Coco: per l’ex attaccante della Juventus è un gioco da ragazzi battere Perri e firmare l’1-0.

Il resto del primo tempo scorre senza grandi sussulti, con qualche fiammata granata nel finale di frazione grazie a Mandragora e Pobega, entrambi fermati dalla retroguardia rossoblù, la migliore delle occasioni murata da Fitz-Jim.

Kulenovic riacciuffa la partita

Nella ripresa Abate cambia volto alla propria squadra, inserendo prima Patterson e poi Sandro Kulenovic al posto di Fitz-Jim, con Vlasic spostato più indietro. La mossa si rivela vincente: al 77′ l’attaccante croato conduce palla da centrocampo, salta De Silvestri e calcia verso la porta. Il tiro non è irresistibile, ma Skorupski lo lascia scivolare in rete: è l’1-1, primo gol in Serie A per Kulenovic.

Pagelle Bologna Torino: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 5a giornata di Serie A 2026/27. Ecco le valutazioni:

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LE PAGELLE

Bologna: Skorupski 4,5 — Helland 6 (Dal 58′ De Silvestri 6) — Heggem 5 — Theate 6 — Zortea 5,5 (Dall’84′ Holm s.v.) — Ferguson 6 — Pobega 5,5 (Dal 77′ Moro s.v.) — Miranda 5,5 — Bernardeschi 7 (Dal 76′ Orsolini 6) — Piccoli 6,5 — Cambiaghi 5,5 (Dal 58′ Odgaard 5,5) — All. Palladino 6



Torino: Perri 6; Coco 6, Ismajli 5.5, Cömert 5.5; Fortini 5.5 (dal 45′ Patterson 5.5), Bragança 5.5 (dal 68′ Ilkhan 6.5), Mandragora 6, Fitz-Jim 6.5 (dal 55′ Kulenovic 6.5), Cacciamani 6 (dal 68′ Belghali 6); Vlašić 5 (dal 68′ Oristanio 6.5); Simeone 6. All. Abate 6.