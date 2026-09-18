Zidane, prima convocazione come ct della Francia: la lista

Il nuovo commissario tecnico transalpino, subentrato a Deschamps dopo il Mondiale, premia le prime volte di Diouf e Da Cunha: fuori Marcus Thuram

Zinedine Zidane ha comunicato l’elenco dei giocatori a disposizione per gli impegni di Nations League. Si tratta della prima lista di convocazioni per il nuovo commissario tecnico della Francia, campione del mondo nel 1998 da calciatore e tre volte vincitore della Champions League da allenatore, annunciato nei mesi scorsi dalla Federazione transalpina dopo l’addio di Didier Deschamps al termine del Mondiale.

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Sei giocatori dalla Serie A, doppia prima chiamata

Tra i calciatori scelti da Zidane per gli impegni contro Turchia, Belgio (due volte) e Italia ci sono diversi nomi dal campionato italiano, in particolare Andy Diouf e Lucas Da Cunha, entrambi alla prima convocazione con la Francia. L’esterno dell’Inter rientra nella lista dei difensori: potrebbe ricoprire il ruolo di terzino, confermando l’idea di Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, di spostarlo sulla corsia. Non è stato invece chiamato Marcus Thuram, che ai Mondiali aveva raccolto alcuni minuti nel finale del match contro l’Iraq. Oltre a Diouf e Da Cunha, dal campionato italiano sono stati convocati Mike Maignan, Pierre Kalulu, Manu Koné e Adrien Rabiot.

L’elenco completo dei convocati

Portieri: Mike Maignan (Milan), Robin Risser (Lens), Guillaume Restes (Tolosa).

Difensori: Andy Diouf (Inter), Jérémy Jacquet (Liverpool), Pierre Kalulu (Juventus), Ibrahima Konaté (Real Madrid), Jules Koundé (Barcellona), Maxence Lacroix (Chelsea), Adrien Truffert (Bournemouth), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: Eduardo Camavinga (Real Madrid), Rayan Cherki (Manchester City), Lucas Da Cunha (Como), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (Milan), Warren Zaïre-Emery (PSG).

Attaccanti: Kylian Mbappé (Real Madrid), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Bradley Barcola (Liverpool), Michael Olise (Bayern Monaco), Esteban Lepaul (Rennes).

Un debutto sulla panchina francese che porta con sé già diverse novità, a testimonianza della volontà di Zidane di dare una propria impronta al gruppo dopo quattordici anni di gestione Deschamps.