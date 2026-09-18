Udinese-Cagliari, Runjaic presenta la sfida: «Vogliamo vincere davanti al nostro pubblico»

Il tecnico dell’Udinese analizza il match contro il Cagliari: da Zaniolo a Chakvetadze, passando per le condizioni della squadra e il momento dei rossoblù

L’Udinese si prepara alla sfida contro il Cagliari, gara valida per la quinta giornata di Serie A 2026/27. Il match andrà in scena sabato 19 settembre alle ore 15:00 e vedrà i friulani alla ricerca di un risultato positivo dopo un periodo complicato.

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La squadra di Kosta Runjaic arriva all’appuntamento dopo la pesante sconfitta rimediata a San Siro contro l’Inter, terminata 5-3 per i nerazzurri. Dopo un avvio con una vittoria e un pareggio nelle prime due giornate, l’Udinese ha raccolto due sconfitte consecutive e occupa attualmente il tredicesimo posto in classifica con 4 punti.

Alla vigilia della partita, il tecnico tedesco ha presentato la sfida in conferenza stampa, soffermandosi sui singoli e sull’importanza del confronto contro la formazione di Fabio Pisacane, reduce da un ottimo avvio con 9 punti conquistati.

IL RIENTRO DI ZANIOLO – «Zaniolo ci sarà, ma non abbiamo ancora deciso se partirà dal primo minuto o dalla panchina. Si sente molto bene e ha svolto un paio di allenamenti completi, ma dobbiamo anche considerare il rischio dopo il periodo in cui è rimasto fermo. Sarebbe bello vederlo già contro il Cagliari, anche se durante la sosta avrà modo di ritrovare la condizione migliore. Sappiamo che con lui siamo più forti, ha qualità e conosce ormai molto bene la Serie A».

Udinese, Runjaic valuta Chakvetadze e le alternative sulla trequarti

L’allenatore dell’Udinese ha parlato anche del possibile impiego di Chakvetadze, entrato bene nella sfida contro l’Inter e pronto a trovare maggiore spazio.

LE SOLUZIONI OFFENSIVE – «Chakvetadze è entrato bene contro l’Inter e ha già dimostrato di avere esperienza. Mi piacerebbe vederlo in campo per un minutaggio maggiore. Abbiamo diverse soluzioni per la posizione di trequartista e lui è sicuramente una di queste».

Runjaic si è poi soffermato sulla crescita di Unai Gomez, arrivato da un contesto differente e ancora in fase di adattamento.

LA CRESCITA DI UNAI GOMEZ – «Si sta ambientando, arriva da un contesto diverso e ha ancora tante informazioni da assimilare. Contro l’Inter ha avuto un pallone in area nel quale avrebbe potuto calciare subito con maggiore intensità. In allenamento questa settimana ha fatto vedere cose che ci hanno fatto chiedere perché non le avesse mostrate a San Siro. Ha qualità, un buon mancino e deve provare maggiormente anche il dribbling».

Udinese-Cagliari, Runjaic avverte: «Gara complicata, ma vogliamo vincere»

Infine, il tecnico friulano ha analizzato le caratteristiche del Cagliari, squadra che ha sorpreso in questo inizio di campionato.

LA SFIDA CONTRO IL CAGLIARI – «È una partita molto importante per noi. Il Cagliari ha già raccolto 9 punti e sta vivendo un ottimo momento, ma anche noi vogliamo scendere in campo per vincere. Sarà una gara complicata perché hanno qualità nelle transizioni e corrono molto. Davanti al nostro pubblico vogliamo però fare una prestazione importante».

L’Udinese cerca quindi una reazione dopo due sconfitte consecutive, mentre il Cagliari vuole continuare il suo momento positivo e confermarsi tra le sorprese di questo avvio di stagione.