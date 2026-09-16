 Risultati e Classifica Europa League 2026-2027 LIVE: gli aggiornamenti in diretta
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Calcio Estero

Risultati e classifica Europa League 2026-2027 LIVE: in campo Milan-Benfica, gli aggiornamenti sui match delle 21

Redazione CalcioNews24
Published 15 minuti fa il 16 Settembre 2026
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Risultati e Classifica Europa League LIVE: partite in diretta e aggiornamenti in tempo reale

risultati della Europa League 2026/27: questo tutto il percorso delle squadre nella nuova stagione. Ecco tutti gli aggiornamenti LIVE su Calcionews24.

1ª GIORNATA

18.45 Omonia-Celta 1-0 (88′ Balkovec)
18.45 Ararat Armenia-Slavia Praga 1-4 (20′ Guddal, 22′ Guddal, 53′ Mercado, 55′ Wilson Valdez, 71′ Vydra)

21.00 Milan-Benfica 0-0 LIVE
21.00 Bayer Leverkusen-Celje 0-0 LIVE
21.00 Sunderland-AZ 0-0 LIVE
21.00 Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 LIVE
21.00 Anderlecht-Lione 0-0 LIVE
21.00 Olympiacos-Jagiellonia 0-0 LIVE
21.00 Sturm Graz-Rennes 0-0 LIVE

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