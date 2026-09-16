Risultati e Classifica Europa League 2026-2027 LIVE: gli aggiornamenti in diretta

LIVE
Risultati e Classifica Europa League LIVE: partite in diretta e aggiornamenti in tempo reale
I risultati della Europa League 2026/27: questo tutto il percorso delle squadre nella nuova stagione. Ecco tutti gli aggiornamenti LIVE su Calcionews24.
1ª GIORNATA
18.45 Omonia-Celta 1-0 (88′ Balkovec)
18.45 Ararat Armenia-Slavia Praga 1-4 (20′ Guddal, 22′ Guddal, 53′ Mercado, 55′ Wilson Valdez, 71′ Vydra)
21.00 Milan-Benfica 0-0 LIVE
21.00 Bayer Leverkusen-Celje 0-0 LIVE
21.00 Sunderland-AZ 0-0 LIVE
21.00 Hapoel Be’er Sheva-Dinamo Zagabria 0-0 LIVE
21.00 Anderlecht-Lione 0-0 LIVE
21.00 Olympiacos-Jagiellonia 0-0 LIVE
21.00 Sturm Graz-Rennes 0-0 LIVE