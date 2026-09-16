Ali Zoma conquista Mancini: il talento del Norimberga pronto per la Nazionale italiana

L’attaccante classe 2005 è pronto ad essere convocato dopo un grande avvio in Bundesliga 2: l’Italia lo blinda dalla concorrenza internazionale

La Nazionale italiana continua a guardare al futuro e tra i nuovi volti chiamati da Roberto Mancini per le prossime gare di Nations League ci sarà anche Mohamed Ali Zoma. L’attaccante del Norimberga ha attirato l’attenzione del commissario tecnico grazie a un inizio di stagione straordinario, convincendo il gruppo azzurro a puntare sulle sue qualità.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Come riportato da Tuttosport, il classe 2005 ha impressionato nelle prime giornate di Bundesliga 2, dove ha realizzato 5 gol nelle prime 5 partite. Un rendimento che conferma la crescita di un giocatore già protagonista nella scorsa stagione, chiusa con 14 reti complessive.

Ali Zoma, dalle giovanili dell’AlbinoLeffe alla Germania

Nato a Merate, Mohamed Ali Zoma ha mosso i primi passi nel calcio italiano prima di trasferirsi in Germania. La sua formazione è avvenuta nel settore giovanile dell’AlbinoLeffe, società che ha contribuito alla crescita tecnica e tattica dell’attaccante.

Il giocatore, conosciuto da tutti come “Momo”, ha poi trovato la definitiva consacrazione con la maglia del Norimberga, club che ha creduto nelle sue potenzialità investendo inizialmente circa 1,5 milioni di euro per acquistarlo.

In poco tempo il suo valore è aumentato sensibilmente, arrivando a essere stimato circa dieci volte tanto rispetto all’investimento iniziale. Una crescita che testimonia il potenziale di un talento che il calcio italiano non è riuscito a trattenere.

Italia, la scelta di Zoma e la concorrenza delle altre Nazionali

La convocazione di Ali Zoma rappresenta anche una scelta strategica per la Nazionale italiana. Il giovane attaccante avrebbe infatti attirato l’interesse di altre selezioni: il Burkina Faso, Paese d’origine del padre, e la Costa d’Avorio, terra natale della madre, avevano mostrato attenzione nei suoi confronti.

Proprio per evitare di perdere un prospetto considerato interessante, da Coverciano hanno deciso di accelerare e inserirlo nel percorso azzurro.

L’arrivo di Zoma nel gruppo di Mancini conferma la volontà dell’Italia di valorizzare anche i calciatori con doppia possibilità di scelta internazionale. L’attaccante del Norimberga rappresenta un profilo moderno: giovane, rapido, dotato di senso del gol e con ampi margini di crescita.

La sua storia riporta inoltre l’attenzione sul tema della valorizzazione dei talenti italiani, visto che un giocatore cresciuto nel nostro Paese ha trovato all’estero il contesto ideale per esplodere definitivamente.