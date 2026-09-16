Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 5ª giornata: Massa per Roma-Inter, le altre scelte

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 5ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide
Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.
Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano
MONZA – SASSUOLO Venerdì 18/09 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
BOLOGNA – TORINO Sabato 19/09 h. 15.00
GUIDA
BACCINI – ZANELLATI
IV: ALLEGRETTA
VAR: SANTORO
AVAR: CAMPLONE
UDINESE – CAGLIARI Sabato 19/09 h. 15.00
MANGANIELLO
BIANCHINI – PISTARELLI
IV: RAPUANO
VAR: COSSO
AVAR: GHERSINI
ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00
MASSA
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
VENEZIA – LAZIO Sabato 19/09 h. 20.45
SOZZA
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: BONACINA
VAR: PEZZUTO
AVAR: PICCININI
FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30
DOVERI
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – COMO h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – ROSSI M.
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: RUTELLA
PARMA – GENOA h. 15.00
MARIANI
BINDONI – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAZZOLENI
JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00
ZUFFERLI
TEGONI – COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
MILAN – LECCE h. 20.45
LA PENNA
LO CICERO – VECCHI
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO