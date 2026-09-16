 Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 5ª giornata: Massa per Roma-Inter, le altre scelte
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Calcio italiano

Arbitri Serie A, ufficiali le designazioni della 5ª giornata: Massa per Roma-Inter, le altre scelte

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Published 43 minuti fa il 16 Settembre 2026
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Massa 16 09

Arbitri Serie A: sono state ufficializzate le designazioni della 5ª giornata del campionato 2026/27. Chi è stato scelto per tutte le sfide

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 5ª giornata di Serie A del campionato 2026/2027.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

MONZA – SASSUOLO      Venerdì 18/09 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV:      PAIRETTO

VAR:     AURELIANO

AVAR:      BARONI

BOLOGNA – TORINO    Sabato 19/09 h. 15.00

GUIDA

BACCINI – ZANELLATI

IV:      ALLEGRETTA

VAR:     SANTORO

AVAR:      CAMPLONE

UDINESE – CAGLIARI   Sabato 19/09 h. 15.00 

MANGANIELLO

BIANCHINI – PISTARELLI

IV:       RAPUANO

VAR:      COSSO

AVAR:       GHERSINI

ROMA – INTER    Sabato 19/08 h. 18.00

MASSA

MELI – BERTI

IV:     MARESCA

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:     DI PAOLO

VENEZIA – LAZIO    Sabato 19/09 h. 20.45

SOZZA

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV:      BONACINA

VAR:     PEZZUTO

AVAR:    PICCININI

FIORENTINA – NAPOLI     h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV:     FOURNEAU

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      PEZZUTO

FROSINONE – COMO    h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – ROSSI M.

IV:     FELICIANI

VAR:     GHERSINI

AVAR:     RUTELLA

PARMA – GENOA    h. 15.00

MARIANI

BINDONI – ZEZZA

IV:     DI MARCO

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       MAZZOLENI

JUVENTUS – ATALANTA     h. 18.00

ZUFFERLI

TEGONI – COLAROSSI

IV:       MARCENARO

VAR:      MARINI

AVAR:      GIUA

MILAN – LECCE    h. 20.45

LA PENNA

LO CICERO – VECCHI

IV:     TREMOLADA

VAR:    MAGGIONI

AVAR:      SANTORO

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