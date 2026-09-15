Clamoroso Benzema Bayer Leverkusen! Tutta la verità sulla voce di mercato e la rivelazione di Rolfes

Karim Benzema è davvero un obiettivo del Bayer Leverkusen? Ecco la verità sul futuro dell’attaccante francese

Una clamorosa indiscrezione sta scuotendo il calciomercato internazionale: il Bayer Leverkusen avrebbe avviato una serie di valutazioni per verificare la fattibilità dell’ingaggio di Karim Benzema. Il centravanti francese, 38 anni e una carriera da fuoriclasse costellata di successi con la maglia del Real Madrid, ha di recente risolto in modo consensuale il proprio contratto in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, tornando sul mercato degli svincolati. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di DZfoot Ilyes Kaddouri, che ha rivelato l’esistenza di un contatto diretto avviato tra il bomber e la dirigenza del club tedesco.

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I retroscena con i compagni e il gradimento per il progetto

Stando alle informazioni filtrate nelle ultime ore, l’attaccante d’oltralpe vedrebbe di buon occhio un trasferimento nella Bundesliga e apprezzerebbe particolarmente la struttura sportiva delle Aspirine, campioni di Germania nel 2024. A favorire questo ipotetico scenario avrebbero contribuito i frequenti dialoghi tenuti da Benzema con Moussa Diaby e Lucas Vázquez, ex compagno con cui ha condiviso lunghi anni di trionfi a Madrid. Ad alimentare la voce si è aggiunto anche un indizio social, legato al fatto che il giocatore ha iniziato a seguire il Bayer su Instagram, un dettaglio emerso poco dopo il naufragio della trattativa per un suo possibile ritorno all’Olympique Lione.

La smentita ufficiale di Simon Rolfes e le scelte in attacco

A spegnere definitivamente le speculazioni è arrivata la presa di posizione della dirigenza rossonera. Intervistato dalla BILD, il direttore sportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha chiarito la linea societaria in merito a un eventuale tesseramento dell’esperto attaccante. Il dirigente ha liquidato la questione con poche e nette parole: “La nostra squadra è pronta”.

Le parole di Rolfes confermano la volontà del club di non alterare le gerarchie offensive. La rosa dispone infatti di un reparto d’attacco completo e ben assortito, guidato dall’esperto Patrik Schick, dal giovane talento Christian Kofane e da Victor Boniface, ritornato a disposizione dopo aver superato un serio infortunio al ginocchio. Sebbene il profilo di Benzema avrebbe garantito un enorme richiamo mediatico e una mentalità vincente all’interno dello spogliatoio, il suo approdo alla corte del Leverkusen è destinato a rimanere una semplice suggestione di mercato.