Calciomercato, il futuro di Jadon Sancho è un rebus

Mercato svincolati, Jadon Sancho al bivio: ecco le destinazioni possibili per l’ex Manchester United attualmente svincolato

Il futuro di Jadon Sancho continua a essere avvolto dall’incertezza. L’esterno offensivo inglese, classe 2000 cresciuto tra Manchester City e Borussia Dortmund, è attualmente svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Manchester United e sta valutando le migliori opportunità per rilanciare la propria carriera.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, l’entourage del giocatore si sarebbe già attivato per trovare una nuova destinazione. L’obiettivo è quello di riportare Sancho in un contesto competitivo che possa consentirgli di tornare protagonista dopo stagioni caratterizzate da alti e bassi. Per questo motivo il suo agente avrebbe avviato contatti con diversi club di Premier League, proponendo il calciatore come occasione di mercato a parametro zero.

Aston Villa e Premier League: perché l’affare non è decollato

Tra le società che hanno seguito con attenzione la situazione di Sancho figura l’Aston Villa. Il club inglese aveva preso in considerazione la possibilità di trattenerlo dopo il periodo trascorso in prestito, ma le elevate richieste economiche relative all’ingaggio hanno frenato qualsiasi trattativa definitiva.

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Negli ultimi anni, il talento inglese ha vissuto diverse esperienze tra Manchester United, Borussia Dortmund, Chelsea e Aston Villa, senza però riuscire a trovare quella continuità che ne aveva fatto uno dei giovani più promettenti del panorama europeo.

Borussia Dortmund, niente ritorno per Sancho

Nelle scorse settimane era emersa anche l’ipotesi di un nuovo approdo al Borussia Dortmund, il club tedesco che aveva contribuito alla sua definitiva consacrazione internazionale. Tuttavia questa pista sembra essersi raffreddata in maniera decisiva.

A chiudere la porta è stato Niko Kovac, allenatore croato del Borussia Dortmund, che ha spiegato come la rosa giallonera sia già completa dopo gli interventi effettuati nel mercato estivo. Una dichiarazione che, di fatto, allontana la possibilità di rivedere Sancho con la maglia del club tedesco.

Arabia Saudita, Turchia e Brasile tra le possibili destinazioni

Le opportunità per l’ex nazionale inglese non si limitano però alla Premier League. Sul giocatore avrebbero infatti manifestato interesse anche diversi club provenienti da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia e Brasile.

Al momento Sancho sta esaminando tutte le opzioni disponibili, consapevole che la prossima scelta potrebbe rivelarsi decisiva per il prosieguo della sua carriera. Dopo gli anni difficili vissuti lontano dai livelli espressi al Borussia Dortmund, l’esterno inglese è alla ricerca del progetto giusto per tornare a mostrare il talento che lo aveva reso uno dei prospetti più apprezzati del calcio europeo.



