È già scoppiata la Favasuli mania a Napoli! I giornali lo esaltano dopo il Bologna: «Migliore in campo. L'unico (vero) acquisto del mercato...»

Costantino Favasuli ha conquistato Napoli! Prestazione da MVP contro il Bologna, ecco i voti e i giudizi dei giornali dopo la sua prestazione

È bastato il suo ingresso in campo nella ripresa per trasformare il volto del Napoli e regalare a Massimiliano Allegri la prima vittoria stagionale allo stadio Diego Armando Maradona. Il successo per 1-0 contro il Bologna ha riportato il sereno in casa azzurra dopo un avvio di campionato turbolento, e il grande protagonista di questa rinascita porta il nome di Constantino Favasuli. L’ex esterno del Catanzaro ha conquistato tutti, trasformandosi nella vera spinta propulsiva della formazione partenopea.

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L’elogio del Corriere dello Sport e l’assist per Lobotka

Le principali testate giornalistiche nazionali hanno incoronato il giovane calciatore come migliore in campo assoluto della sfida. Sulle pagine del Corriere dello Sport, Pasquale Salvione ha dipinto con parole d’elogio la prova del ventiduenne: “Con l’energia e l’entusiasmo di Favasuli, il migliore in campo del Napoli. Era entrato bene con l’Arsenal, ha fatto ancora meglio con il Bologna. Non ha sbagliato una palla, ha corso lungo la fascia senza fermarsi mai, ha difeso ma è stato anche uno dei più vivaci in attacco. Ha fatto un paio di giocate che hanno strappato applausi ai 43.000 del Maradona, è stato decisivo anche nell’azione del gol partita con l’assist per Lobotka”.

La Stampa: la svolta di Allegri e il valore del nuovo acquisto

Anche La Stampa nell’edizione odierna in edicola si è soffermata sull’importanza fondamentale del successo ottenuto contro i felsinei, sottolineando la prestazione dell’esterno calabrese: “La prima vittoria stagionale al Maradona per il Napoli e la prima volta in carriera per Allegri; la prima sfida, tra Champions e campionato, chiusa senza subire gol; la prestazione eccellente del ventiduenne Favasuli, l’unico (vero) acquisto del mercato“.

Il quotidiano torinese ha poi ribadito l’impatto decisivo avuto dal classe 2002 nel cambiare l’inerzia di una gara fino a quel momento bloccata: “Gettato nella mischia nella ripresa dopo un primo tempo sonnolento, l’esterno calabrese è l’unico motore di spinta di una squadra che procede ancora a due cilindri. La vittoria, conquistata più con la forza di volontà che con dosi di qualità, spezza la catena di tre sconfitte, diluendo le critiche e lo scetticismo striscianti di un ambiente spazientito e velenoso, specie verso il tecnico”.