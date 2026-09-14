Ancelotti guarda al futuro del Brasile: «Neymar meritava il Mondiale, ora spazio ai giovani»

Il commissario tecnico della Seleção analizza il nuovo percorso del Brasile e punta sulla crescita dei giovani talenti: la sua risposta su Neymar

Il futuro del Brasile passa dalla valorizzazione dei giovani. Parola di Carlo Ancelotti, che in un’intervista concessa a CNN Esportes ha parlato del nuovo corso della Seleção, soffermandosi anche sul ruolo di Neymar e sulla necessità di costruire una squadra competitiva in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

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L’allenatore italiano ha riconosciuto il valore del numero 10 brasiliano, sottolineando come il suo talento sia stato unico nella storia recente del calcio. Allo stesso tempo, però, Ancelotti ha spiegato che il momento attuale richiede una nuova fase, con maggiore attenzione ai giovani emergenti.

Ancelotti su Neymar: «Non può essere sostituito, era un talento straordinario e unico»

Il commissario tecnico della Nazionale brasiliana ha ribadito il proprio apprezzamento per Neymar, spiegando che il suo contributo sarebbe stato importante anche in un contesto come quello del Mondiale.

IL VALORE DI NEYMAR – «Ney meritava di andare al Mondiale. È tempo di concentrarci sui giovani brasiliani, Neymar ha già confermato di non voler tornare in Nazionale. Non può essere sostituito, era un talento straordinario e unico. Abbiamo giovani nati nel 2008 con molta qualità, che non giocano ancora, ma che possono giocare. Ora è il momento di guardare a loro, tenendo conto e rispettando anche l’età».

Ancelotti ha poi evidenziato come l’esperienza possa ancora avere un peso importante nel calcio moderno, ma senza trascurare il percorso di crescita dei nuovi talenti.

Brasile, Ancelotti punta sul gioco di squadra: «Serve costruire una squadra forte per il futuro»

L’ex allenatore di Milan e Real Madrid ha sottolineato come il calcio attuale richieda equilibrio e organizzazione, andando oltre la semplice presenza di grandi individualità.

LA FILOSOFIA DEL NUOVO BRASILE – «È vero che un giocatore può giocare molto bene anche a 36 o 37 anni. Credo che nel calcio moderno serva il gioco di squadra, non il talento individuale. Certo, se si ha un grande talento individuale, si hanno maggiori possibilità di vincere, ma il calcio moderno non ammette la mancanza di gioco di squadra».*

Ancelotti e il futuro della Seleção: «Sfrutteremo le amichevoli per vedere i nuovi talenti»

Il tecnico italiano ha infine parlato degli obiettivi del Brasile, spiegando che il lavoro della Nazionale sarà concentrato sulla costruzione di un gruppo competitivo e sul monitoraggio dei giovani.

IL PROGETTO DELLA NAZIONALE – «Stiamo lavorando per costruire una squadra forte per il futuro, non per puntare su un grande talento individuale. Penso che il Mondiale sia stato una delusione, ce ne dispiace, ma ora dobbiamo guardare avanti. Abbiamo tempo per preparare una nuova generazione di calciatori. E ora sfrutteremo le amichevoli per vedere all’opera i nuovi giovani talenti che il calcio brasiliano sta lanciando. Credo che il Brasile debba essere tra le migliori squadre al mondo».

Le parole di Ancelotti delineano quindi una nuova strategia per la Seleção, con l’obiettivo di unire il talento dei giovani brasiliani alla necessità di creare una squadra più compatta e competitiva.