Derby di Manchester, pioggia di critiche per Bruno Fernandes: l’episodio con Foden divide l’Inghilterra

Manchester City-Manchester United, il caso dell’espulsione di Foden mette nel mirino il capitano dei Red Devils

Il derby di Manchester ha lasciato numerosi argomenti di discussione in Inghilterra. La vittoria del Manchester City contro il Manchester United, arrivata nonostante l’inferiorità numerica e accompagnata dalle polemiche per il gol decisivo di Erling Haaland, ha aperto diversi dibattiti tra opinionisti e addetti ai lavori.

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La prestazione dei Red Devils, incapaci di sfruttare oltre settanta minuti con un uomo in più dopo l’espulsione di Phil Foden, i due pali colpiti e il rendimento del centrocampo del City sono stati alcuni dei temi principali analizzati nel post partita.

Un episodio, però, ha raccolto critiche praticamente unanimi: il comportamento di Bruno Fernandes nella situazione che ha portato al cartellino rosso dell’attaccante del Manchester City.

Bruno Fernandes-Foden, l’episodio che ha fatto discutere nel derby di Manchester

La controversia è nata al 23’ del primo tempo, quando il capitano dello United ha commesso fallo su Foden. Dopo il contrasto, il centrocampista portoghese avrebbe rifilato un calcio all’avversario, episodio che secondo molti avrebbe potuto portare almeno a un’ammonizione o addirittura a un provvedimento più severo.

La reazione del giocatore del City è stata immediata: Foden ha alzato la gamba colpendo Fernandes e ha ricevuto il cartellino rosso diretto dall’arbitro. Una decisione che ha fatto discutere anche il tecnico del Manchester City.

IL COMMENTO DI MARESCA

«Penso che il rosso a Foden sia giusto perché è una reazione, ma nella stessa azione anche Bruno Fernandes avrebbe meritato l’espulsione. Ho rivisto subito l’episodio in panchina: il cartellino rosso per Phil è evidente, ma si vede anche l’intenzione di Bruno. Per me dovevano essere espulsi entrambi».

Neville e Keane contro Bruno Fernandes: «Il suo intervento è più grave»

Le critiche più dure nei confronti del capitano del Manchester United sono arrivate da due ex bandiere dei Red Devils, oggi opinionisti televisivi: Gary Neville e Roy Keane.

Neville ha espresso sorpresa per la mancata espulsione del portoghese, mentre Keane ha analizzato l’episodio sottolineando la differenza tra il fallo iniziale e la reazione di Foden.

L’ANALISI DI KEANE

«Bruno interviene, commette un fallo evidente e gli dà anche un piccolo calcio a terra. Foden si rialza, reagisce e viene espulso. Capisco che venga considerato comportamento violento, ma per me quello di Bruno è l’intervento più grave».

Il caso continua quindi a far discutere dopo un derby che ha visto il Manchester City conquistare tre punti fondamentali, ma che ha lasciato aperti numerosi interrogativi sulla gestione disciplinare dell’episodio tra Bruno Fernandes e Phil Foden.