Manchester City, impresa nel derby: Maresca batte lo United in 10 e vola in vetta

Manchester United Manchester City, Haaland decide il derby nonostante il rosso a Foden: il resoconto del match del 4° turno di Premier League

Il Manchester City conquista il derby di Manchester e conferma il proprio momento positivo. La squadra allenata da Enzo Maresca supera il Manchester United per 1-0 in una sfida condizionata dall’espulsione di Phil Foden al 23’, che ha costretto i Citizens a giocare in inferiorità numerica per oltre settanta minuti.

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A decidere l’incontro è stato ancora una volta Erling Haaland, autore del gol vittoria dopo un lungo controllo del VAR. La rete inizialmente era stata annullata dall’arbitro, ma la revisione ha evidenziato la posizione regolare del norvegese, che ha così raggiunto quota 9 gol nei derby di Manchester, diventando il miglior marcatore della storia moderna della sfida.

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Manchester City, organizzazione e carattere dopo l’espulsione di Foden

L’episodio del rosso a Foden avrebbe potuto cambiare completamente la partita. Il giocatore del City è stato espulso dopo un contrasto con Bruno Fernandes, una situazione discussa anche per il mancato provvedimento nei confronti del portoghese.

Nonostante l’inferiorità numerica, però, il Manchester City ha mostrato grande maturità tattica, mantenendo equilibrio e compattezza. La squadra di Maresca ha saputo soffrire, difendere con ordine e sfruttare le proprie occasioni.

Protagonisti della vittoria sono stati Marc Guehi in fase difensiva, Elliot Anderson per qualità e gestione del pallone e Enzo Fernandez per intensità e spirito combattivo. Fondamentale anche il contributo di Haaland, capace di trasformare in gol una delle poche occasioni avute.

Manchester City primo in classifica, United in difficoltà

Con questo successo il Manchester City resta a punteggio pieno in campionato con quattro vittorie su quattro, insieme all’Arsenal. Considerando anche la Champions League, la squadra di Maresca ha raggiunto cinque successi consecutivi e nelle ultime tre partite non ha subito reti.

Discorso opposto per il Manchester United, protagonista di una prestazione deludente. La squadra di Carrick ha avuto l’occasione di sfruttare per oltre un’ora la superiorità numerica, ma non è riuscita a trovare il pareggio.

I Red Devils hanno colpito due pali, prima con Rashford su punizione e poi con Mainoo, mentre nel finale si sono trovati davanti a un super Donnarumma, autore di una parata decisiva su Mbeumo.

Derby di Manchester, Maresca supera la prova più difficile

Il City ha vinto grazie alla capacità di restare lucido nei momenti complicati, affidandosi alle proprie certezze. La squadra ha dimostrato di saper gestire anche le difficoltà e di avere già una forte identità sotto la guida di Maresca.

Per lo United, invece, il ko rappresenta un duro colpo: dopo quattro giornate sono appena 4 i punti conquistati, con dubbi sempre più evidenti sulle ambizioni stagionali.

Il derby ha confermato una regola del calcio: le grandi partite si vincono anche sapendo soffrire. Proprio come i trofei.