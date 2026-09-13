Pioli pronto a tornare in panchina! Sondaggi da parte di questo club per l’ex Milan e Fiorentina, ecco dove potrebbe allenare

Stefano Pioli è stato sondato da questo club. Ecco dove potrebbe allenare l’ex tecnico di Milan e Fiorentina, tutti i dettagli

A quasi un anno di distanza dalla conclusione della sua esperienza alla guida della Fiorentina, Stefano Pioli potrebbe presto tornare sul rettangolo di gioco. Secondo Sky, il tecnico emiliano è finito al centro delle attenzioni del Trabzonspor, club di primissimo piano del calcio turco attualmente alla ricerca di un profilo di grande esperienza internazionale a cui affidare la guida della prima squadra. La società bordeaux-celeste ha già avviato i primi contatti esplorativi per comprendere la fattibilità dell’operazione e verificare la disponibilità del mister.

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Il profilo ideale per il club turco e la carriera di Pioli

L’interesse manifestato dalla dirigenza di Trebisonda conferma la volontà di affidare la rosa a un allenatore abituato a palcoscenici di altissimo livello e capace di gestire spogliatoi complessi. Il curriculum di Pioli parla da sé: oltre alla parentesi sulla panchina della Fiorentina, l’allenatore ha vissuto gli anni della consacrazione alla guida del Milan, coronati dalla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, prima di intraprendere l’avventura nel campionato arabo alla guida dell’Al Nassr. Una serie di esperienze di spessore che lo rendono il candidato principale per rilanciare la squadra.

Il momento del Trabzonspor: il colpo Mohamed Salah e l’avvio in Süper Lig

Il sondaggio per l’allenatore italiano arriva in una fase di forte riflessione per la società turca. Nonostante una sessione estiva di calciomercato da assoluta protagonista, culminata con l’incredibile acquisto di Mohamed Salah, il rendimento sul campo non ha risposto alle attese della piazza. La dolorosa sconfitta incassata contro il Konyaspor nell’ultimo turno di Süper Lig ha evidenziato diverse lacune tattiche, lasciando la squadra con un bottino insoddisfacente di soli 7 punti nelle prime 5 giornate di campionato.

Una partenza a rilento che ha spinto i vertici societari ad accelerare le valutazioni sulla guida tecnica. I prossimi giorni saranno fondamentali per capire se i primi approcci informali con Pioli sfoceranno in una vera e propria trattativa di mercato.