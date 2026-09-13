 Conferenza stampa Abate pre Torino Roma: «Si è fermato Adams, Simeone è in dubbio. La vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza»
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Conferenza stampa Abate pre Torino Roma: «Si è fermato Adams, Simeone è in dubbio. La vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza»

Redazione CalcioNews24
Published 2 ore fa il 13 Settembre 2026
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Abate Torino Carrarese per calcio

Conferenza stampa Abate pre Torino Roma: le dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa, Ignazio Abate ha presentato così Torino Roma.

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SIGNIFICATO DEL MATCH«Un bel banco di prova. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, il lavoro è lungo, sicuramente la vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza. È la dimostrazione che i ragazzi credono fortemente in quello che fanno, abbiamo tanto da migliorare in tanti aspetti e domani affrontiamo una squadra forte. Stanno vivendo un momento brillante, hanno grandi individualità e siamo pronti».

INFORTUNATI«L’integrazione degli ultimi arrivati procede bene, sono 15 giorni che sono con noi, hanno aumentato il livello di conoscenze e tenuta fisica. Coco è recuperato, si è fermato Adams per un problema all’adduttore e Simeone è in dubbio per un problema alla schiena».

DIFESA A 3 O 4 «Lavoriamo su dei principi. Ormai contano poco i numeri. Ci vorrà una fase difensiva di alto livello a partire dagli attaccanti, la rabbia di non prendere gol. Andare avanti sui segnali positivi»

ATTACCO – «Abbiamo altri due attaccanti in rosa. Si potrà partire anche senza attaccanti. Aspetteremo ancora domani mattina per capire come sta Simeone».

COME STA ZAPATA«Devo dire che ha fatto tutta la settimana al completo, in modo importante, sta aumentando la tenuta, il ginocchio ha dato segnali positivi, è un bel segnale».

GASPERINI «È stato un rivoluzionario del calcio moderno. È molto verticale, invade l’area con tanti uomini. La carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità. È semplicemente lo step di un percorso. Una tappa difficile per noi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità».

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