Conferenza stampa Abate pre Torino Roma: «Si è fermato Adams, Simeone è in dubbio. La vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza»

Conferenza stampa Abate pre Torino Roma: le dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2026/27

In conferenza stampa, Ignazio Abate ha presentato così Torino Roma.

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SIGNIFICATO DEL MATCH – «Un bel banco di prova. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, il lavoro è lungo, sicuramente la vittoria di Firenze ci ha dato leggerezza e consapevolezza. È la dimostrazione che i ragazzi credono fortemente in quello che fanno, abbiamo tanto da migliorare in tanti aspetti e domani affrontiamo una squadra forte. Stanno vivendo un momento brillante, hanno grandi individualità e siamo pronti».

INFORTUNATI – «L’integrazione degli ultimi arrivati procede bene, sono 15 giorni che sono con noi, hanno aumentato il livello di conoscenze e tenuta fisica. Coco è recuperato, si è fermato Adams per un problema all’adduttore e Simeone è in dubbio per un problema alla schiena».

DIFESA A 3 O 4 – «Lavoriamo su dei principi. Ormai contano poco i numeri. Ci vorrà una fase difensiva di alto livello a partire dagli attaccanti, la rabbia di non prendere gol. Andare avanti sui segnali positivi»

ATTACCO – «Abbiamo altri due attaccanti in rosa. Si potrà partire anche senza attaccanti. Aspetteremo ancora domani mattina per capire come sta Simeone».

COME STA ZAPATA – «Devo dire che ha fatto tutta la settimana al completo, in modo importante, sta aumentando la tenuta, il ginocchio ha dato segnali positivi, è un bel segnale».

GASPERINI – «È stato un rivoluzionario del calcio moderno. È molto verticale, invade l’area con tanti uomini. La carriera parla per lui. Per noi non è un esame di maturità. È semplicemente lo step di un percorso. Una tappa difficile per noi, ma anche noi abbiamo le nostre armi e le nostre qualità».