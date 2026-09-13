Conferenza stampa Runjaic pre Inter Udinese: «Loro sono i più forti del campionato, servirà anche un po' di fortuna... Chakvetadze è pronto»

Conferenza stampa Runjaic pre Inter Udinese: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 4ª giornata di Serie A 2026/27

L’Udinese si appresta ad affrontare uno dei banchi di prova più impegnativi e stimolanti del suo avvio di stagione nel quarto turno del campionato di Serie A. La formazione friulana sarà infatti di scena lunedì 14 settembre alle ore 20:45 sul prestigioso ed esigente palcoscenico dello stadio San Siro contro l’Inter. Alla vigilia della delicata trasferta milanese, il tecnico bianconero Kosta Runjaic è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia per analizzare minuziosamente i temi tattici del match e tracciare un bilancio completo sullo stato di forma della propria rosa.

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Il rispetto per gli avversari e lo spirito per la sfida di San Siro

In apertura del suo incontro con i giornalisti, l’allenatore della compagine giuliana ha espresso grande stima nei confronti della notevole caratura tecnica e della profondità dell’organico dei nerazzurri, definendo chiaramente l’atteggiamento agonistico indispensabile per far fronte alle defezioni in rosa: “L’Inter è la squadra più forte del campionato e si sono rafforzati. Nonostante le assenze faremo il possibile per fare una bella prestazione”.

La gestione dei singoli: da Chakvetadze agli infortunati Zanoli e Zaniolo

Successivamente, la guida tecnica dell’Udinese si è addentrata nell’esame accurato delle condizioni dei singoli elementi a sua disposizione, facendo il punto sia sulle possibili novità nell’undici titolare che sui tempi di recupero degli indisponibili: “Chakvetadze si sta allenando bene ed è pronto, vorrei concedergli spazio. Discorso simile per Jovanovic anche se non ha svolto molti allenamenti. Zanoli e Zaniolo? Speriamo di riaverli per il Cagliari”.

La crescita del reparto difensivo e l’impatto dei cambi a gara in corso

In chiusura di conferenza stampa, Runjaic si è focalizzato sulle risorse del reparto arretrato e sull’importanza strategica che avranno i subentri a partita in corso: “Affronteremo una gara complicata. Kabasele è un leader mentre Abankwah sta crescendo molto. Ebosse è sulla strada giusta e Bertola è a disposizione. Gli ingressi dalla panchina ci aiuteranno durante la partita”. Con queste premesse, i friulani scenderanno in campo determinati a mostrare compattezza e personalità per strappare un risultato positivo.