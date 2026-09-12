Brilla Giorgi Kvernadze: il Frosinone coccola la sua stellina, numeri da urlo in questo avvio di stagione per l’attaccante georgiano

Giorgi Kvernadze si è reso protagonista di un avvio da urlo con il Frosinone. Numeri e dati, ecco l’impatto dell’attaccante georgiano

Il Frosinone si gode le prestazioni e il talento cristallino di Giorgi Kvernadze. L’avvio di stagione dell’attaccante georgiano classe 2003 si sta rivelando un vero e proprio fattore determinante per la squadra ciociara. Con la firma apposta anche nel recente pareggio per 1-1 maturato allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa, il giovane prodigio ha confermato uno stato di forma straordinario, trascinando l’attacco giallazzurro a suon di giocate di alta scuola e gol pesantissimi.

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I numeri di un impatto devastante in avvio di campionato

I dati registrati dal talento est-europeo in questa prima fase di gare ufficiali descrivono l’evoluzione di un giocatore completo ed efficace sotto porta. Tra Serie A e Coppa Italia, Kvernadze ha già messo a referto la bellezza di 4 gol e 2 assist, numeri che testimoniano una continuità di rendimento impressionante per un calciatore ventunenne alla sua prima vera consacrazione nel grande calcio. La sua capacità di puntare l’uomo, unita alla visione di gioco e alla precisione balistica, lo sta rapidamente trasformando in una delle rivelazioni più liete dell’intero panorama calcistico nazionale.

Il timbro contro il Genoa e la centralità nel progetto di Alvini

La rete siglata nel primo tempo della sfida di Marassi contro il club ligure rappresenta l’ennesima riprova della sua maturazione tattica. Schierato nell’undici titolare dal tecnico Massimiliano Alvini, l’esterno offensivo ha saputo mettere in costante affanno la difesa di casa, mettendo in mostra uno strapotere fisico e una tecnica nello stretto che gli consentono di fare la differenza in qualsiasi momento della gara. Non è un caso che l’allenatore giallazzurro continui a spendere parole d’elogio per la sua dedizione nel lavoro quotidiano e per i suoi enormi margini di miglioramento.

Un patrimonio prezioso per il futuro del club

Con un rendimento così elevato e costante, la stella georgiana si candida a essere il punto di riferimento assoluto per il prosieguo della stagione del Frosinone. La società ciociara si coccola così il proprio gioiello, consapevole di disporre di un elemento in grado di spostare gli equilibri nelle sfide chiave per la salvezza e di attirare le attenzioni dei principali club europei.