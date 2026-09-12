Fiorentina, Dodò fuori dal progetto: il nodo rinnovo e...

Il brasiliano, in ottimi rapporti con il nuovo allenatore, resta ai margini per il braccio di ferro sul rinnovo: la Fiorentina punta a cederlo a gennaio

La Fiorentina è ripartita da Paolo Vanoli dopo l’esonero di Fabio Grosso, tecnico francese classe 1977 rimosso dall’incarico nelle scorse settimane. Gli effetti del nuovo allenatore, già alla guida dei viola in passato, si sono visti subito con la vittoria per 4-2 in casa del Venezia. Alla partita, però, non ha preso parte Dodò, terzino brasiliano che, nonostante l’ottimo rapporto personale con Vanoli, è ormai fuori dal progetto tecnico.

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Dodò escluso dal progetto

A riportare la notizia è Matteo Moretto, giornalista di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano: la decisione sarebbe stata presa direttamente dalla società, anche se resta da capire se si tratti di una scelta definitiva o se esistano ancora margini per ricucire il rapporto. Una scelta forte, presa anche per mandare un segnale al terzino classe 1998, arrivato a Firenze nel 2022 dallo Shakhtar Donetsk e in scadenza di contratto il 30 giugno 2027.

Il nodo contrattuale

Proprio la scadenza del contratto rappresenta il vero problema per la Fiorentina. Dodò avrebbe infatti intenzione di non rinnovare l’accordo, con l’obiettivo di lasciare il club a parametro zero. Di fronte a questo scenario, la dirigenza ha scelto la linea dura, escludendolo dalle rotazioni.

Il retroscena della sessione estiva

In estate il brasiliano avrebbe avuto l’occasione di cambiare aria: secondo Moretto, la Fiorentina aveva trovato un accordo con l’Olympiacos per la cessione, rifiutata però dal giocatore. Il suo profilo era stato proposto anche a Roma, Napoli e Nottingham Forest, senza però che le trattative si concretizzassero.

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Gli scenari futuri

Al momento Dodò non rientra più nei piani di Vanoli, che anche contro il Venezia ha confermato titolare Alex Jimenez, come già fatto in precedenza da Grosso. Difficile un riavvicinamento tra le parti: la Fiorentina valuta ora una cessione a gennaio, per monetizzare invece di perdere il calciatore a zero il prossimo giugno.