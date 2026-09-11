Fenerbahçe, caccia al nuovo allenatore: Antonio Conte è il grande obiettivo del club turco per il post Kartal. La situazione

Dopo l’addio di İsmail Kartal, la società gialloblù valuta un profilo di alto livello per puntare al titolo in Süper Lig: l’ex Napoli tra i nomi principali

Il Fenerbahçe ha iniziato la ricerca del nuovo allenatore dopo la separazione con İsmail Kartal, arrivata in seguito alle dimissioni presentate dal tecnico dopo la sfida di Champions League contro la Roma. La società turca vuole approfittare della pausa per le nazionali per individuare rapidamente una nuova guida tecnica e dare continuità al progetto stagionale.

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Secondo quanto riportato da beIN SPORTS, il nome in cima alla lista della dirigenza gialloblù sarebbe quello di Antonio Conte. Il club avrebbe intenzione di valutare la disponibilità dell’allenatore italiano, attualmente senza squadra dopo la conclusione della sua esperienza sulla panchina del Napoli.

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Fenerbahçe, Conte il profilo scelto per puntare al titolo

La volontà del Fenerbahçe sarebbe quella di affidarsi a un tecnico di grande esperienza internazionale, capace di gestire la pressione e competere immediatamente per obiettivi importanti. L’obiettivo dichiarato della società turca è infatti la conquista della Süper Lig, un traguardo che manca dal 2014.

Antonio Conte rappresenterebbe un profilo di assoluto prestigio grazie a una carriera ricca di successi. L’allenatore salentino ha conquistato 5 campionati italiani, una Premier League, una FA Cup e 2 Supercoppe italiane alla guida di club come Juventus, Inter, Chelsea e Napoli.

La sua caratteristica principale è sempre stata la capacità di trasformare rapidamente le squadre affidategli, costruendo gruppi competitivi attraverso organizzazione tattica, intensità e mentalità vincente.

Fenerbahçe, in attesa di Conte spazio a Dirk Kuyt

Nel corso della propria carriera, oltre alle esperienze nei grandi club, Conte ha allenato anche Atalanta, Bari, Siena e Tottenham, maturando una conoscenza approfondita di diversi contesti calcistici.

In attesa di capire se la trattativa possa concretizzarsi, il Fenerbahçe si affiderà temporaneamente a Dirk Kuyt. L’ex attaccante olandese, già inserito nello staff del club turco, guiderà la squadra nelle prossime partite in attesa della scelta definitiva della società.

La dirigenza gialloblù punta dunque su un nome di grande spessore per rilanciare il progetto e provare a raggiungere l’obiettivo più importante della stagione: riportare il Fenerbahçe sul tetto del calcio turco.