Un’altra italiana vola in NWSL: Bonansea lascia la Juventus Women in prestito e sbarca in America. Giocherà nel San Diego Wave

Barbara Bonansea lascia in prestito la Juventus Women e sbarca in America. Giocherà nel San Diego Wave in NWSL

Si chiude un’era per la Juventus Women: Barbara Bonansea saluta temporaneamente i colori bianconeri dopo nove stagioni vissute da protagonista assoluta. Il club piemontese ha comunicato il rinnovo del contratto dell’attaccante fino al 30 giugno 2028, definendo al contempo il suo trasferimento a titolo temporaneo al San Diego Wave, franchigia californiana appartenente alla National Women’s Soccer League.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Pioniera del progetto e simbolo del club

Arrivata a Torino nell’estate del 2017 tra le primissime ad abbracciare la nascita della sezione femminile, la numero 11 ha incarnato sin dalle origini la mentalità e la leadership della squadra. La storia di Bonansea in bianconero è segnata da tappe storiche indelebili: portano la sua firma sia la prima rete in assoluto realizzata dalla Juventus Women in Serie A — segnata il 30 settembre 2017 sul campo dell’Atalanta Mozzanica — sia la primissima gioia continentale nella UEFA Women’s Champions League, datata settembre 2018 grazie a una spettacolare doppietta contro il Brondby. Fin dal suo esordio ufficiale a fine agosto 2017, bagnato con un gol dopo soli otto minuti di gara, le sue accelerate, il carisma e il talento puro l’hanno resa una colonna portante per i sostenitori juventini.

Numeri da record: primatista all-time di presenze e 16 trofei in bacheca

L’eredità sportiva lasciata dalla giocatrice trova riscontro in statistiche di valore assoluto. Con 249 gare ufficiali disputate, l’attaccante azzurra guarda tutte dall’alto in cima alla classifica all-time per presenze nella storia della Juventus Women. A questo primato si sommano 96 gol complessivi e uno straordinario bottino di 16 trofei conquistati: un palmarès ricco che annovera 6 Scudetti, 4 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane e 1 Serie A Women’s Cup.

La nuova sfida americana nella NWSL

Per la calciatrice si aprono ora i battenti di una nuova affascinante parentesi oltreoceano. L’avventura nel massimo campionato statunitense con la maglia del San Diego Wave le offrirà l’opportunità di confrontarsi con un calcio altamente competitivo e di respiro internazionale, prima di fare eventualmente ritorno alla casa madre al termine dell’esperienza nella NWSL.